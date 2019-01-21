Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta taraftarların sevgilisi Ricardo Quaresma, takımdan ayrılanlar kervanına katılmaya hazırlanıyor. Pepe’nin Porto’ya gitmesinin ardından Ryan Babel’i de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’a gönderen siyah-beyazlılarda, Quaresma da ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. 35 yaşındaki futbolcunun bu isteği yönetimde soğuk duş etkisi yaptı. Şenol Güneş’in en çok güvendiği oyunculardan biri olan Portekizli oyuncu, ailevi sebepleri gerekçe göstererek ülkesinde top koşturmak istediğini söyledi. Q7’nin forma giymek istediği takımın, kısa süre önce Beşiktaş’tan ayrılan dünyaca ünlü stoper Pepe’nin transfer olduğu Porto olduğu öğrenildi. Pepe’nin, Porto’ya imza attıktan sonra birlikte forma giymek için Q7’ye baskı yaptığı iddia ediliyordu.

BASKI YAPMAYACAK

Quaresma, Porto’ya gitmek için yönetime başvururken, bir yandan kulübü de zor durumda bırakmak istemiyor. Yıldız oyuncunun dün gece yönetimle yaptığı görüşmede, “Eğer sizin için de uygunsa beni gönderin. Ama kulübe sıkıntı verecekse kalabilirim” dediği öğrenildi. Q7’nin ayrıca gitmek için baskı yapmayacağını söylediği de gelen bilgiler arasında. Bbu sürpriz gelişme sonrasında yönetimin ikiye bölünmüş durumda olduğu belirtildi. Bazı yöneticilerin, “Bu saatten sonra faydası olmaz” dediği, bazılarının ise “Yerini dolduramayız” diyerek Q7’nin kalması gerektiğini savunduğu öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş ise Portekizli yıldızın ayrılmasına kesinlikle karşı. Yönetim bugün yapacağı toplantıda Q7 hakkındaki son kararı verecek.

F.BAHÇE’YE RET

Kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için Fenerbahçe’yle yapılan görüşmelerden sonuç alınmadı. Fenerbahçe ile bir süredir yürütülen görüşmelerde Beşiktaş’ın talebi 5 milyon avro civarındayken sarı-lacivertli ekibin 2 milyon avronun üzerine çıkmadığı ve görüşmelerin şimdilik sonlandığı öğrenildi.

FRANSIZLARIN İDDİASI

Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L’Equipe’in haberine göre Beşiktaş, Tottenham forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N’Koudou için kiralama teklifinde bulundu. 2016 yazında Marsilya’dan 11 milyon avroya transfer edilen N’Koudou, geçtiğimiz sezonun devre arasında Burnley’e kiralanmıştı.

LOVE İLE ANLAŞMA TAMAM

Siyah-beyazlılarda kadroda yer almayan Vagner Love ile yapılan görüşmelerde sona gelindi. Yönetim, alacaklarında indirime giden Brezilyalı yıldızla anlaşma sağladı. 34 yaşındaki oyuncunun alacakları uzun süreli vadeler halinde ödenecek. Sürecin tamamlanmasının ardından 1-2 gün içerisinde Love’ın sözleşmesi feshedilecek.

BEŞİKTAŞ BOMBAYI PATLATMAYA HAZIRLANIYOR

Sol kanat transferi için Beşiktaş’ın listesine çok ses getirecek bir isim daha girdi. Siyah-beyazlılar Kasımpaşa’nın en etkili futbolcularından biri olan Trezeguet için devrede. Yönetimin 3-4 milyon avro ve Göhan Töre ile Tolgay Arslan’dan birini Kasımpaşa’ya önereceği öğrenildi.