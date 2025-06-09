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6 yılda sadece 2 maça çıktı, 12 kupa kaldırdı! "Dünyanın en iyi mesleği"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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6 yılda sadece 2 maça çıktı, 12 kupa kaldırdı! &quot;Dünyanın en iyi mesleği&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönem Bursaspor forması giyen İngiliz kaleci Scott Carson, Manchester City'den ayrıldı. 6 sezonda sadece 107 dakika sahaya çıkan isim, tam 12 kupa kaldırdı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, takımın yedek kalecilerinden Scott Carson'la yollarını ayırdı.

İngiliz devinden yapılan açıklamada, "Kulüpte altı sezon geçiren Scott Carson, sözleşmesi bu yaz sona erdiğinde Manchester City'den ayrılacak. Scott'a sıkı çalışması ve özverisi için teşekkür etmek istiyoruz ve gelecekte ona bol şans diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

6 yılda sadece 2 maça çıktı, 12 kupa kaldırdı! "Dünyanın en iyi mesleği" - 1. Resim

6 YILDA 2 MAÇ, 12 KUPA!

2019 yılında imza attığı Manchester City'de 6 yıl geçiren deneyimli file bekçisi bu süreçte yalnızca 2 maçta kaleyi korudu.

Carson'ın kulüpte geçirdiği 6 yıl boyunca Manchester City; 4 kez Premier Lig, 2'şer kez Lig Kupası ve Community Shield, birer kez de Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa ve FA Cup olmak üzere toplam 12 kupa kazandı.

"DÜNYANIN EN İYİ MESLEĞİ"

Beinsports'un aktardığına göre; yalnızca 2 maça çıkan Carson'ın uzun yıllar Manchester City kadrosunda yer alması, futbol camiasında esprili bir dille 'dünyanın en iyi mesleği' şeklinde tanımlanıyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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