Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılar Mitroglou ile 1.5 yıllık kiralık anlaşma imzaladı. Yunan futbolcu 2018-2019 futbol sezonunda 1.5 milyon Euro, 2019-2020 sezonunda 2.6 milyon Euro kazanacak.

Sarı-kırmızılıların Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou ve kulübü Olympique De Marseille Sasp ile oyuncunun 1.5 sezonluğuna geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer bedeli ödenmeyecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.500.000 Euro ve 2019-2020 sezonu için net 2.600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Öte yandan Yunan golcü, sarı-kırmızılı takımda 22 numaralı formayı giyecek.