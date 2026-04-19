Nazilli Fen Lisesi'nde yangın paniği! 46 öğrenci tahliye edildi
Aydın Nazilli Fen Lisesi pansiyonunda çıkan çatı yangını paniğe neden oldu. Olayda 46 öğrenci güvenli şekilde tahliye edilirken, ekipler yangını kontrol altına aldı.
- Yangın, pansiyonun çatı katında çıktı.
- Yangın sonrası 46 öğrenci hızla tahliye edildi.
- Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
- Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının ilk etapta elektrikten kaynaklı olabileceğini değerlendirdiklerini belirtti.
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Fen Lisesi'nin pansiyon bölümünde gece saatlerinde yangın çıktı. Karaçay Mahallesi’ndeki okulun çatı katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı.
46 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ
Saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı bildirilen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, pansiyonda kalan 46 öğrenci hızla tahliye edildi.
ALEVLER KONTROL ALTINDA
Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Nazilli Fen Lisesi'ne ait yurdun çatı kısmında yangın çıktı. İhbarın bildirilmesi üzerine emniyet, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri olaya hemen müdahaleye başladı. Yurtta kalan 20'si erkek 46 öğrencimiz güvenli şekilde tahliye edildi. Bu öğrencilerimiz yeni yerlere yerleştiriliyor. Yangının ilk etapta elektrikten kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.