Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Siyah dumanlar gökyüzüne kadar ulaşırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Sabah saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bölümünü sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ederken, zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş önlem alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

