Geri dönüşüm fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Siyah dumanlar gökyüzüne kadar ulaşırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı.
- Yangına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
- Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
- Güvenlik güçleri çevrede önlem alarak vatandaşları uzaklaştırdı.
- Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Sabah saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bölümünü sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
PATLAMA SESLERİ DUYULDU
Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ederken, zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş önlem alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
