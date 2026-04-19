İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Barselona’daki uluslararası toplantıda Orta Doğu’daki çatışmalara sert sözlerle tepki gösterdi. Sanchez, "Gazze, Batı Şeria, Ukrayna, Lübnan ve Orta Doğu’da şiddeti destekleyenlere yazıklar olsun" dedi.

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen “Demokrasiyi Savunma Buluşması”, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’dan çok sayıda lideri bir araya getirdi. Toplantıya eş başkanlık eden Pedro Sanchez ve Luiz Inacio Lula da Silva, küresel siyaset ve bölgesel çatışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sanchez konuşmasında, dünya genelinde artan aşırı sağ hareketleri, göçmen karşıtlığı ve özgürlüklerin kısıtlanmasına yönelik eleştiriler yöneltti. İspanya’nın göç politikalarına değinen Sanchez, yüz binlerce göçmene yasal statü kazandıracak yeni süreci savunarak, ülkesinin yabancı düşmanlığına karşı net bir duruş sergilediğini vurguladı.

"DESTEK VERENLERE YAZIKLAR OLSUN"

Orta Doğu’daki çatışmalara da değinen İspanyol lider, Gazze, Batı Şeria, Ukrayna ve Lübnan’daki savaşlara destek verenlere sert sözlerle yüklendi. Sanchez, "Adaletsizlik karşısında sessiz kalanlara yazıklar olsun. İşçileri sömürenlere, farklı olanları suçlu ilan edenlere, hakları pazarlık konusu yapanlara, elitlerin ayrıcalıklarını savunanlara, Gazze, Batı Şeria, Ukrayna, Lübnan ve Orta Doğu’da savaş ve şiddeti destekleyenlere yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Sanchez ayrıca uluslararası sistemin güncellenmesi gerektiğini belirterek, Birleşmiş Milletler’in reforme edilmesi çağrısında bulundu.

Sanchezden Gazze ve Orta Doğu mesajı! Destekleyenlere yazıklar olsun

"PEKİ BU DÜNYADA KİM İYİ?"

Toplantıda söz alan Luiz Inacio Lula da Silva ise küresel siyasette çifte standart eleştirisi yaptı. Geçmişte Irak ve Libya müdahalelerinin “yanlış gerekçelere” dayandığını savunan Silva, Gazze’de yaşananlara da tepki gösterdi. Brezilyalı lider, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarının ve bölgedeki diğer askeri adımların hangi gerekçelere dayandığını sorguladı.

Silva, "Ortadan kaldırmak istediklerimiz hakkında yalan söylemeyi bırakmamız gerekiyor. Latin Amerika, bir uyuşturucu kaçakçılığı dünyası olarak gösteriliyor. Arap dünyası ise bir terör dünyası olarak gösteriliyor. Peki bu dünyada kim iyi?" dedi.

Zirve, yalnızca küresel mesajlarla değil, diplomatik temaslarla da dikkat çekti. Uzun süredir ilişkileri gergin olan İspanya ile Meksika arasında yeniden yakınlaşma sinyalleri verildi. Claudia Sheinbaum, iki ülke arasında ciddi bir kriz olmadığını belirterek ilişkilerin normalleşebileceğine işaret etti.

Uluslararası katılımla gerçekleşen zirvenin bir sonraki toplantısının ise Meksika’da düzenlenmesi planlanıyor.

