Terör yandaşları, Kaymakama takıldı! İlçeye girmeleri bile yasaklandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı. Sebebinin ise PKK yandaşlarının bugün yapmayı planladığı eylem olduğu anlaşıldı. Kaymakamlık, bu amaçla ilçe sınırları içerisine girmeye çalışanların engelleneceğini duyurdu.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bugün terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için yürüyüş ve gösteri yapılacağı öğrenildi. Bunun üzerine Kaymakamlık hemen harekete geçti.
7 GÜN YASAK VAR
Etkinliğe izin verilmeyeceğini duyuran Gemlik Kaymakamlığı, şu açıklamayı yaptı: Millî birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçebilmek, devletin bölünmez bütünlüğünü koruyabilmek için 19-25 Nisan tarihleri arasında bütün toplantı, gösteri yürüyüşler, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, mitingi, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi her türlü eylem yasaklandı. Diğer il ve ilçelerden, bu eyleme katılmak amacıyla gelen şahıslara da izin verilmeyecek.