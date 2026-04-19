Şişli’de metruk bir binada hareketsiz yatan adamı görenler polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler şahsın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından ölen adamın kimliği belirlendi ve 15 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, Şişli Gülbahar Mahallesi'ne bağlı Kaptan Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana gelmişti. Metruk bir gecekonduda çevredeki vatandaşlar hareketsiz halde yatan bir şahsı fark edince durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edilmiş, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Şişli'de bulunan cesedin kimliği belli oldu! Suç dosyası kabarık çıktı

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan metruk binada ölü bulunan vatandaşın hurdacılık yapan 40 yaşındaki Ali Karadağ olduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Karadağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAFASINDA KAN İZİ TESPİT EDİLDİ

Otopsi işleminde Karadağ’ın kafasında kan izleri tespit edildi. Öte yandan maktulün ölümünü kayıtlara ‘şüpheli’ olarak geçti. Yapılan incelemelerde ayrıca şahsın, baş kısmında darbe veya kesici alet kaynaklı olduğu değerlendirilen kan izlerine rastlandı.

15 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yürütülen ilk soruşturmada Karadağ’ın, ‘uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve satmak’ ile ‘hırsızlık’ suçlarından emniyette toplam 15 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

