Tokat’ın Zile ilçesinde bulunan ve Roma İmparatoru Jül Sezar’ın Zela Muharebesi sonrası "Veni, vidi, vici" (Geldim, gördüm, yendim) sözlerini içeren mektubu yazdığı yer olarak bilinen Zile Kalesi’nde son günlerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle kısmi çökme yaşandı.

Tokat’ın Zile ilçesinde bulunan ve Anadolu’nun tek dolgu kalesi olma özelliğini taşıyan Zile Kalesi’nin kuzeydoğu bölümündeki surlarda, şiddetli yağışların etkisiyle hasar meydana geldi.

Surların bir kısmında meydana gelen çökme, bölgede tedirginlik yaşanmasına sebep oldu.

Tarihi kaynaklara göre, Roma İmparatoru Jül Sezar’ın Zela Muharebesi sonrası "Veni, vidi, vici", Türkçe anlamıyla "Geldim, gördüm, yendim" sözlerini içeren mektubu yazdığı yer olarak bilinen kalede yaşanan hasar, yapının korunmasına yönelik endişeleri de beraberinde getirdi.

