Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün başladı. Sınava katılan 8'inci sınıf öğrencileri ve veliler, oturumların LGS oturumlarının tamamlanacağı saati merak ediyor. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda adayların belirlenen saatlere dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Peki, LGS 2026 saat kaçta bitecek, oturumlar kaç dakika sürecek? İşte sınav takvimine ilişkin detaylar...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) oturumları bugün gerçekleştirilecek. Sınava katılan öğrenciler ve onları sınav alanlarında bekleyen aileleri, saat ve süre detayını merak ediyor. LGS 2026 kılavuzunda LGS oturumlarına ilişkin bilgilendirme yapılmıştı. Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru soruldu, 75 dakika süre verildi. Peki, LGS oturumları saat kaçta başlayacak, bitecek?

LGD İKİNCİ OTURUMU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. LGS ilk oturumu 10.45'te tamamlanacak.

LGS 2026 saat kaçta başlayacak/bitecek? LGS oturumlarında ara olacak mı? Kılavuzda bilgilere yer verildi

LGS OTURUMLARI ARASINDA ARA OLACAK MI?

Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek.

Öğrencilere bu yıl ilk kez, sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtılacak.

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