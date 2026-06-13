Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, yalnızca müzik kariyeriyle değil, uzun yıllardır sürdürdüğü sağlık mücadelesiyle de gündemde sık sık yer alıyor. Uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı.

1990'lı yıllarda müzik dünyasına adım atan Serdar Ortaç, "Karabiberim", "Dansöz", "Poşet", "Mesafe" ve daha birçok hit şarkıyla Türk pop müziğinin en başarılı isimleri arasında yer aldı. Söz yazarı ve besteci kimliğiyle de öne çıkan Ortaç, birçok ünlü şarkıcının kariyerine katkı sağlayan parçaların altına imza attı.

2014 yılında MS hastalığına yakalandığını açıklayan Ortaç, geçen yıllar içinde zaman zaman sağlık sorunları yaşadı. Merkezi sinir sistemini etkileyen hastalık nedeniyle yürüme güçlüğü ve denge problemleri yaşayan isim, buna rağmen sahne çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

YAKLAŞIK 15 GÜNDÜR YOĞUN TEDAVİ GÖRÜYOR

Gece Muhabiri Samet Aday'ın özel haberine göre Serdar Ortaç, son dönemde hastalığıyla ilgili ciddi bir atak geçirdi. Edinilen bilgilere göre ünlü sanatçıya yaklaşık 15 gündür yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.

Serdar Ortaçtan korkutan haber! Konserleri iptal oldu, hastaneye yattı

KONSERLERİNİ DE İPTAL ETTİ

Sağlık durumuna öncelik veren Ortaç'ın, bu süreçte planlanan konserlerini ertelediği öğrenildi. Ayrıca sanatçının pazartesi günü son serum tedavisini alacağı belirtildi.

DOKTOR GÖZETİMİNDE TAKİP EDİLİYOR

Tedavi sürecinin olumlu yönde ilerlediği ifade edilirken, doktorların Ortaç'ın sağlık durumunu bir süre daha yakından takip edeceği kaydedildi. Tedavi sonrasında da uzaktan gözlem sürecinin devam edeceği ve elde edilen bulguların titizlikle değerlendirileceği aktarıldı.

Öte yandan, sanatçının sağlık durumunun iyiye gitmesi hayranlarını sevindirdi. Sevenleri, Serdar Ortaç'ın yeniden sahnelere dönmesini bekliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası