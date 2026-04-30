Kısa süre önce "yakında öleceğim" sözleriyle sevenlerini endişelendiren Serdar Ortaç hakkında ortaya atılan iddialar kısa sürede yayıldı. Vasiyetine de değindiği açıklamaların ardından ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve MS hastalığı nedeniyle sık sık gündeme gelen pop müziği sanatçısı Serdar Ortaç’ın yaptığı açıklamalar, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Ünlü şarkıcının canlı yayında dile getirdiği sözler sonrası "öldü" iddiaları kısa sürede yayıldı.

"YAKINDA ÖLÜP GİDECEĞİM" DEMİŞTİ

35 yıllık kariyerine de değinen Ortaç, sektörde pek çok zorluk yaşadığını belirtmiş; "Bana bir söz verin, ben ölünce bu şarkıları yaşatın. Sağlığımda kliplerimi çekmediler, sesimi duyurmak istemediler. Herkes batmam için uğraştı ama 35 yıldır hala ayaktayım. Yakında ölüp gideceğim, tek isteğim bu şarkıların herkese ulaşması…" sözleriyle sevenlerini korkutmuştu.

Serdar Ortaç öldü iddiaları gündem oldu! Sosyal medyadan cevap niteliğinde paylaşımlar geldi

KONSER PROGRAMIYLA YALANLADI

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada "öldü" yönünde asılsız iddialar hızla yayıldı. Ancak Ortaç’tan gelen paylaşımlar, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. "Öldü" haberleri konusunda sessizliğini koruyan Ortaç, konser programını paylaşarak hayatta olduğu, çalışmalarının devam ettiği sinyalini verdi.

