Uzun süredir MS hastalığının verdiği zorluklarla mücadele eden ünlü sanatçı Serdar Ortaç, sosyal medyada yaptığı son yayında duygusal anlar yaşadı. Vasiyet niteliğinde açıklamalar yapan Ortaç, 'Yakında ölüp gideceğim' diyerek bir çağrıda bulundu.

Yıllardır sağlık sorunları yaşayan ve MS hastalığıyla mücadele eden pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç, hayranlarını derin üzüntüye boğan açıklamalar yaptı.

Sosyal medyada açtığı canlı yayında takipçileriyle dertleşen ünlü şarkıcı, hayatına dair karamsar bir tablo çizerek vasiyetini paylaştı. Yayın boyunca oldukça duygusal olduğu gözlenen Ortaç, yakın zamanda öleceğini düşündüğünü belirterek, sevenlerinden tek bir istekte bulundu.

“ONLARI HERKESE DİNLETİN”

Müzik kariyeri boyunca imza attığı sayısız hit parçaya rağmen, bazı eserlerinin hak ettiği değeri görmediğini belirten şarkıcı, bu duruma olan sitemini dile getirdi. Hayattayken klip bile çekilmeyen, arka planda kalan bestelerine dikkat çeken Ortaç, takipçilerinden bu şarkıları insanlara ulaştırmaları ve yaşatmaları için söz istedi. Ortaç, “Bu parçalara yeterince ilgi gösterilmedi, lütfen onları herkese dinletin” dedi.

“YAKINDA ÖLÜP GİDECEĞİM…”

Sektörde geçirdiği 35 yılın muhasebesini de yapan Serdar Ortaç, bu süre zarfında pek çok engelle ve kendisini saf dışı bırakmak isteyen kişilerle karşılaştığını ifade etti. Tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başardığını vurgulayan isim şu ifadeleri kullandı:

“Bana bir söz verin, ben ölünce bu şarkıları yaşatın. Sağlığımda kliplerimi çekmediler, sesimi duyurmak istemediler. Herkes batmam için uğraştı ama 35 yıldır hala ayaktayım. Yakında ölüp gideceğim, tek isteğim bu şarkıların herkese ulaşması…”

Şarkıcıya açıklamaları sonrası hayranlarından destek mesajları yağdı.

MS NEDİR? Multiple Skleroz, beyin ve omuriliği etkileyen kronik bir sinir sistemi hastalığıdır.

Bağışıklık sistemi sinirleri koruyan yapıya zarar verdiği için vücut ile beyin arasındaki iletişim bozulur.

Bu durum görme problemleri, kas güçsüzlüğü, denge kaybı ve yorgunluk gibi belirtilere yol açar.

MS’in kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülür.

Hastalığın kesin tedavisi yoktur ancak ilaç ve destekleyici tedavilerle kontrol altına alınabilir.

