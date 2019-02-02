Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ara transfer döneminde milyon avrolar havada uçuşurken Beşiktaş az paraya çok iş yaptı. Siyah-beyazlılar önemli yıldızları nokta atışı ile az maliyetle transfer ederken hem gidenlerden gelir elde etti, hem de artık takıma faydası olmayan ve çok yüksek ücret olan oyuncularla da yollarını ayırdı. Başkan Fikret Orman ve ekibi, her transfer döneminde olduğu gibi yine hünerlerini gösterdi. Beşiktaş’ın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe milyon avroları saçarken, Beşiktaş ocak ayında transfere sadece 1,8 milyon avro harcadı. Verim alınamayan Babel ve Tolgay Arslan gibi isimlerden elde edilen 5,2 milyon avro gelir ise âdeta bonus oldu. Dünya yıldızı Shinji Kagawa da bedelsiz olarak kadroya katılırken, Beşiktaş bu dönemi oldukça kârlı kapatmış oldu.

YÜKLER ATILDI

Sadece transfere harcanan paranın az olması ve satışlardan elde edilen gelir değil, Pepe ve Vagner Love ile yolların ayrılması da önemli bir başarı olarak öne çıktı. Her iki oyuncunun maliyeti hem yüksekti, hem de takıma olan katkıları neredeyse hiç yoktu. Yönetim parayı havaya saçmamak için harekete geçti. İlk olarak maliyeti çok fazla olan Pepe’nin sözleşmesi 100 bin avroya feshedildi. Ardından gitmemek için ayak sürten Vagner Love da ikna edildi ve Corintians’a transferi sağlandı. Sonuç olarak iki oyuncuyla da yollar ayrılırken, Beşiktaş toplamda 3 milyon avro daha ücret ödemekten kurtuldu. Artık yüksek bütçeli oyunculardan uzak duran Fikret Orman ve ekibi, gelecek sezonun transfer planlaması hakkında da şimdiden fikir vermiş oldu.

SAMURAY SABIRSIZLANIYOR

Beşiktaş’ın yeni transferi Shinji Kagawa dün ilk idmanına çıktıktan sonra BJK TV’ye röportaj verdi. Beşiktaş’ın iç sahada oynadığı maçları izlediğini belirten Japon yıldız, “Stadın atmosferi gerçekten çok özel. Bir an önce taraftarların karşısına çıkmak istiyorum” dedi. Öte yandan lisansı çıkarılan Kagawa, Teknik Direktör Şenol Güneş’in şans vermesi halinde Antalyaspor maçında forma giyebilecek.

Q7 FORM TUTUYOR!

Quaresma krizi Beşiktaş’ta devam ediyor. Kulüpten 1,4 milyon avroluk alacağına karşılık önerilen bir milyon avroyu beğenmeyen ve sözleşmesini feshetmeyen Portekizli yıldıza yönetimin çok tepkili olduğu öğrenildi. Ayrıca Porto defterini de kapatan Quaresma’nın, transfer döneminin devam ettiği ABD ve Çin’e odaklandığı ve buradan gelen teklifleri değerlendirene kadar formda kalmak için Beşiktaş’ta idmanlara devam etme kararı aldığı öğrenildi. Kırmızı kart cezalısı olan ve kadro dışı bırakılması gündemde olan Quaresma takımın dünkü çalışmasında da yer aldı. Bu arada Portekizli yıldızın eşinin olumsuz yaklaşması sebebiyle Quaresma’nın Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.

KARTAL’DA MUTLU

Roma’nın teklifini reddettiğini ve Beşiktaş’ta kalmayı seçtiğini açıklayan Domagoj Vida’nın keyfi yerinde. Ailesiyle birlikte Türkiye’de olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Hırvat yıldız “Başkanımız Fikret Orman’a ve yönetimimize; beni, Beşiktaş ailesinin önemli bir parçası olarak gördükleri için minnettarım” dedi.

İdman sonrası yolculuk

Süper Lig’de yarın Antalyaspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sabah saat 11’de yapacağı antrenmanın ardından yola çıkacak. Siyah-beyazlı kafile saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Antalya’ya hareket edecek. Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalısı Quaresma dışında eksik bulunmuyor.

BAŞKAN CAMİAYA SESLENDİ

Başkan Fikret Orman, Beşiktaş Dergisi’nin şubat sayısında camia ve taraftarlara seslendi. Kenetlenmeleri gerektiğini belirten Orman, “Kulübümüze hizmet etmekten başka beklentisi olmayan bizlerin tek isteği, Beşiktaş’ın aydınlık yarınlarıdır. Hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüze ve takımlarımıza destek olmanız, tüm camiamızdan en büyük isteğimdir” ifadelerini kullandı.