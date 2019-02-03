Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Yoğun bir transfer dönemi geçiren ve son iki gün taraftarını sevince boğan Galatasaray, dün zorlu Alanya deplasmanında ummadığı puan kayıpları yaşadı. Cimbom, deyim yerindeyse facia bir ilk yarı oynadı. Ev sahibi ekip özellikle merkez orta sahada Galatasaray’a top göstermedi. Sarı-kırmızılıların rakip kaleyi göremediği ilk 45’te Mitroglou da topla buluşmakta çok zorlandı ve tehlike oluşturan taraf Sergen Yalçın’ın öğrencileri oldu. Mariano’nun sakatlanıp, Ömer Bayram’ın oyuna dahil olması da sarı-kırmızılıları olumsuz etkiledi. 13’te sağdan gelişen atakta top ceza sahası içindeki Cisse’ye geldi ve Senegalli sert vurdu. Köşeye giden topu Muslera son anda çıkardı. 39’da hızlı gelişen Alanya atağında sol çaprazda topu alan Fernandes açıyı bulup sert vurdu, Muslera topu iki hamlede güçlükle tuttu.

BASKI KURAMADI

Sürekli golü zorlayan Alanyaspor devre arasına girilirken büyük sevinç yaşadı. 45+4’te atılan uzun topu Fernandes ceza sahası dışında indirdi, Djalma hiç bekletmeden uzaklardan kaleye yüksek aşırtma bir vuruş gönderdi. Muslera’nın uzanamadığı top filelerle buluştu: 1-0. İkinci yarıda tempoyu yükselten Cimbom etkin olmaya başladı. 52’de Belhanda müthiş bir dönüşün ardından aynı güzellikte ara pasını da attı, Feghouli sağdan neredeyse sıfırdan topu tavana astı: 1-1. Mitroglou’nun yerine oyuna giren Sinan net bir fırsatı harcarken maç 60’tan sonra tekrar Alanya’nın istediği formata geldi. Son bölümde karşılıklı ataklar yaşanırken, Galatasaray galibiyeti getirecek baskı ve hücumları gerçekleştiremedi. Alanya’da puanlar paylaşıldı.

TERİM'İN ZOR GECESİ

Fatih Terim için dün zor bir geceydi. İmparator maç öncesi yoğun bakıma alınan babası Talat Terim'i görmek için Adana'ya gidip gün içerisinde geri dönerek takımının başında sahaya çıktı. Alanya önünde iki puan bırakan Fatih Hoca maç sonrası da açıklama yapmadan yeniden Adana'nın yolunu tuttu. Terim'in kızları Merve Terim Çetin sosyal medya hesabından, 'Dayan Dedem' paylaşımında bulunurken, Buse Terim ise paylaştığı bir fotoğraftara 'Dua' yazdı. Babasının üzüntüsünü yaşayan hoca bir de takımının iki puan kaybetmesiyle sarsıldı. Bu arada Terim maç başlamadan az önce yedek kulübesinin arkasındaki Alanya taraftarlarıyla tartıştı.

BÜYÜK OYNATIYOR

Alanyaspor'a Sergen Yalçın'ın elinin değdiği öyle belirgin ki... Bu sezon Süper Lig'in ilk 12 haftasını 12 puanla kapatan güney ekibi, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra çıktığı sekiz lig maçında daha fazla puan (13) topladı. Ligdeki son dört iç saha maçında yenilmeyen ve bu maçların üçünde gol yemeyen Alanya'yı çıkışa geçiren Yalçın dün de eski hocası Fatih Terim'in canını sıktı. Sergen maçın ardından, "Rakibi hataya zorladık. Çok hata yaptılar. Ofansif futbol oynadık. İyi de savunma yaptık. G.Saray'ın golü dışında bir pozisyonu vardır veya yoktur. Djalma'nın golü sezonun golü olabilir" şeklinde konuştu.

17 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Maçın 17. dakikasında sağ ayak bileğinden sakatlanan Mariano yere yığıldı. Sağlık görevlileri hemen sahaya girip oyuncuya müdahale etti. Fakat yapılan tedaviye rağmen Mariano maça devam edemeyince üzgün bir şekilde kenara gelerek yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

TRANSFER MUTLULUĞU

G.Saray yönetimini son aylarda özellikle forvet transferi konusunda suçlayan G.Saray taraftarları dün maç öncesi mutluydu. Takıma takviyeler sebebiyle, "Mustafa Cengiz" ve "Büyük başkan el salla" şeklinde tezahürat yapan taraftarların maç sonu ise canı sıkkındı.

FERNANDAO VE SİNAN CEZALI

Aslan, Alanya deplasmanında önümüzdeki hafta adına önemli iki kayıp verdi. Sarı-kırmızılı takımda kart sınırında bulunan isimlerden Fernandao ve Sinan Gümüş sarı kart gördü ve Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Trabzon maçında cezalı duruma düştü.