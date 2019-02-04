Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezonun ikinci yarısına Bursaspor beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, Malatya ve Göztepe karşılaşmalarından galibiyetle ayrılıp üzerindeki ölü toprağını atınca futbolcular öz güvenini kazandı. Ara transferde yapılan takviyeler sarı-lacivertli camianın yüzünü güldürürken, Fenerbahçe son iki haftada 6 puandan fazlasını kazandı. Kaybetme korkusunu üzerinden atan oyuncular, baskıyı kırarken takım olma yolunda da önemli bir mesafe kat etti. Ersun Yanal’ın göreve gelişiyle başlayan değişimin meyvelerini toplanırken Samandıra’daki kasvetli hava dağıldı. Artık oyuncuların yüzleri gülüyor ve herkes mutlu bir şekilde tesislere geliyor. Antrenmanlar öncesi hep birlikte kahvaltı yapan oyuncular birbirleriyle şakalaşıyor.

YANAL İÇİN YETERLİ DEĞİL

İdmanlar neşe içinde geçerken kimse işten kaytarmıyor. Aksine bitiş düdüğünden sonra da birçok oyuncu sahada kalarak ekstra çalışmalar yapıyor. İdman sonrası yapılan sohbet ve yenen yemeğin ardından herkes evlerine dağılıyor. Oyuncuların huzurlu bir ruh haline bürünmesi, arzulu çalışması teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Ersun Yanal yine de temkini elden bırakmıyor. Doğru adımlar attıklarını belirten tecrübeli teknik adam “Ancak oyundaki doğruları artırmamız gerek” sözleriyle oyuncularını uyarıyor. Fiziksel anlamda iyi olmanın önemine vurgu yapan Yanal “Bireyselliğe döndüğümüzde çöküntü başlar. Yardımlaşmak olmazsa olmazımız. Doğru pozisyon almazsanız yorulursunuz” diyor.

FENERBAHÇE BEKLEDİĞİM SEVGİYİ VERDİ

Beşiktaş’tan ayrılan ve Fenerbahçe’ye transfer olan Tolgay Arslan, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirilmişti. F.Bahçe formasını öpen Arslan, eleştirilere cevap verdi. Beşiktaş’ta kadro dışı kalmasının ardından zor günler geçirdiğini suni çim üzerinde antrenman yapabildiğini, ikinci takımla antrenmanlara devam etme isteğinin bile kabul görmediğini söyleyen Arslan, Fenerbahçe’nin kendisine ihtiyacı olan sevgiyi gösterdiğini belirtti.

ZENIT’E YETİŞECEK

Göztepe maçında Jerome’un sert faulüyle sağ ayak bileğinden sakatlanan Sadık’a yoğun tedavi uygulanıyor. Tecrübeli stoper izin gününde de tesislerde tedavi görürken teknik heyet de Sadık’ın durumunu yakından takip ediyor. UEFA listesine dâhil edilen Sadık’ın Zenit maçına yetişmesi bekleniyor.

“İÇİMDEN GELDİ ÖPTÜM”

G.Saray’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Serdar Aziz, armayı öpmesiyle ilgili konuştu. Saracoğlu’nda taraftarın önüne çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirten tecrübeli stoper “Tribünlerin böyle bir isteği vardı, ben de içimden gelerek öptüm. Güzel bir görüntü oluştu. İnşallah uzun yıllar bu formayı giyerim” dedi.