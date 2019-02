Türkiye Gazetesi

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Atiker Konyaspor beraberliğini değerlendirdi. Aybaba, “Takım halinde oyuncularım sahanın her yerinde mücadele etti. Söyleyecek yek bir şey bulamıyorum. Tek eksiğimiz beceri. Oyuncularımın nasıl geliştiğini biliyorsunuz. Oyuncularımı kutluyorum inanılmaz mücadele ediyorlar. Futbolun içinde her şeyi doğru yaparsanız bir takım şansların da yanınızda olması gerekiyor. Onun dışında sahanın her yerinde oyuncularım mücadele ettiler. Onların hepsiyle gurur duyuyorum. Skorlara yansısaydı ligin en çok konuşulan takımı haline gelirdik. Dışarıdaki hesaplaşmayı futbolun içinde yapmayalım. Bu kadroyu rahat şekilde korumaya çalışalım. Çalışmaya devam edeceğiz. Ne zaman 3 puanla tanışırsak o zaman mutluluğu bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.



“Tunay sakatlanıp çıkınca penaltıyı Umut kullandı”



Umut Nayir’in penaltı kullanması hakkındaki soruya ise Aybaba, “Dün penaltı çalışması yaptık. En iyi Umut kullandı. Aslında Tunay’dı. Sakatlanıp çıkınca Umut kullandı. Aytaç isteseydi oda atabilirdi. Tunay’ın sakatlığı vardı. Belki de sakatlığı uzun sürebilir” açıklamasını yaptı.



“Yenilseydik kırılganlık olurdu”



'Takımda kırılganlık var mı?' sorusuna deneyimli teknik adam, “Yenilseydik kesinlikle olurdu. Çok kırılganız. Her yerde kırılganız. Bir sürü sorunumuz var. Futbolseverler bu takımla gurur duysunlar. Şanslar bizim yanımızda olsa belki daha farklı yerde olurdu. Benim gözümdeki yerleri 30 puanda olsa aynı, 24 puanda olsa aynı. Sahada inanılmaz mücadele ettiler. Değerlerin hepsinde çok üstünüz. Her şey var bir tek gol eksik” şeklinde cevap verdi.