Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Son iki maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Kayseri’yi de gözüne kestirdi. Ersun Yanal’la başlayan güzel günleri sürdürmekte kararlı olan sarı-lacivertlilerde çok sayıda eksik olmasına rağmen moraller yerinde. Yapılan transferlerin yanı sıra herkesin performansını yükseltmiş olması sakat ve cezalı oyuncuları aratmıyor. Göztepe maçında sakatlanan Sadık’ı bu karşılaşmada riske etmeyecek olan teknik direktör stoperde Skrtel-Neustädter ikilisine görev verecek. Cezalı Mehmet Topal’ın görevini Jailson üslenirken, üzeri çizilen Benzia’nın yerinde ise Elif sahne alacak. Eleştirilere rağmen Ayew’i yine ilk on birde sahaya sürmeyi planlayan Yanal’ın yedek kulübesindeki kozları ise Moses, Tolgay, Zajc ve sakatlıktan çıkan Frey olacak.

HEDEF 7 MAÇLIK SERİ

Alternatifli kadronun rahatlığını yaşayan Ersun Yanal “Üzerimizdeki ölü toprağını attık. Moralimiz yerinde. Hedefimiz de belli” diyerek Kayseri’den 3 puanla döneceklerini söyledi. Oyuncularıyla bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, “Sıkıntılar geride kaldı. Artık geriye bakmak da yok, geride kalmak da. Hiçbir bahane üretmeden üzerine koyarak devam edeceğiz ve Fenerbahçe’yi olması gereken yere taşıyacağız. Aklınızda bundan başka bir düşünce olmasın” dedi. Rakiple ve şartlarla ilgilenme lüksleri olmadığını vurgulayan Ersun Hoca “Sadece iki maç kazandık. Ama üzerine koyarak devam etmeliyiz. Önümüzdeki beş hafta çok önemli. Bu süreci de kayıpsız atlatırsak her şey başka olacak” sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Fenerbahçe bu süreçte, Kayseri, Beşiktaş ve Başakşehir’le deplasmanda, Konya ve Rize’yle ise Kadıköy’de karşılaşacak.

YILDIRIM EMİN DEĞİL

Tokat atmış olabilirim

Fenerbahçe Başkanı olduğu dönemde, Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör’e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile hakkında bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Aziz Yıldırım’ın yargılanmasına başlandı. Aziz Yıldırım, savunmasında “O karışıklıkta tokat atmış olabilirim. O kadar önemli değil tokat atmak, yapılanların karşılığında. Benim de gözlüğüm yere düşerek kırıldı” diyerek beraat talep etti. Yıldırım, bir muhabirin “Fenerbahçe’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise sinirlenerek “Lütfen, lütfen arkadaşlar” cevabı verdi.

Comolli’yi pişman ettiler

∂ Sezon başından bu yana 16 transfer yapan Fenerbahçe’de forma giyen oyuncuların çoğunluğunun eski isimler olması Damien Comolli üzerindeki eleştirileri yoğunlaştırıyor. Özellikle Fransız sportif direktörün takımdan göndermek istediği Nabil Dirar, Roberto Soldado, Mehmet Topal ve Volkan Demirel performanslarıyla alkış alıyor. Yaşanan rekabette formayı bırakmayan isimler sergiledikleri performansla Damien Comolli’nin koltuğunu sallıyor.

Samandıra yasağı

Sözleşmesi dondurulan ancak Samandıra’da A takımla idmanlara çıkmasına izin verilen Carlos Kameni artık çalışmalarını Dereağzı’nda sürdürecek. Kameni, ücreti garanti edilmesine rağmen Eskişehir’e gitmeyi kabul etmemişti.

Skrtel’e yeni teklif

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skrtel’in kalması için iknaya çalışıyor. ABD, Çin ve Arabistan’dan yüksek teklifler alan Slovak stoperle anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertliler yeni bir teklifle yeniden masaya oturacak.