Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’ndan sonra Avrupa Ligi’ne de havlu atarken, teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi öncesi alarm düğmesine bastı. Zenit maçının geride kaldığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Buna takılıp kalamayız. Kafanızı kaldırın ve önünüze bakın. Bizden başarılı olmamızı bekleyen dev bir camia var. Ligde ayağa kalkmamız gerek. Bu derbi bizim ihtiyacım olan zafer” sözleriyle oyuncularından Beşiktaş mücadelesine odaklanmalarını istedi. Zenit karşısında bireysel hataların kurbanı olduklarını dile getiren Yanal “Kötü bir takım değiliz. Aksine kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz” diyerek takıma moral aşılarken taktik disiplinden ödün vermemeleri halinde galibiyete ulaşacaklarını vurguladı. Beşiktaş’ı yenerek galibiyet serisine başlamaları gerektiğini belirten Yanal, derbide sahaya süreceği kadroyu da büyük ölçüde belirledi.

KARTAL'I TOLGAY İLE AVLAYACAK

Kalede Volkan ile Harun arasında henüz tercih yapamayan Ersun Yanal, stoperdeki Skrtel-Sadık ikilisinden vazgeçmeyecek. Cezası biten Isla yerine dönerken, Hasan Ali’nin yokluğunda solda mecburen İsmail forma giyecek. Orta alanda Jailson ve Zenit maçındaki hatasına rağmen Mehmet Topal’ın yeri garanti. On numara pozisyonu ise Tolgay’ın. Dirar ve Soldado da Ersun Yanal’ın bankoları. Sol açık için ise Moses ve Ayew arasında yarış sürüyor. Oyun planını Tolgay’ın üzerine kuracak olan Ersun Hoca, eski takımına karşı ilk kez forma giyecek tecrübeli yıldızla özel olarak ilgileniyor. Tolgay’la yaptığı görüşmede “Protestolar olacaktır. Senden istediğim kulaklarını tıkaman ve sadece sahaya konsantre olman” uyarısı yapan Yanal, Tolgay’ı gereksiz bir hırsa kapılmaması yönünde de de ikaz etti.

SON ÇEYREK UYARISI

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, özellikle maçların son 15 dakikalık bölümlerinde oyundan düşüyor. Sarı-lacivertliler, 29 golün 6’sını son 15 dakikada kalesinde gördü. Bu periyot aynı zamanda Beşiktaş’ın da en çok skor ürettiği dönem. Siyah-beyazlılar, 42 golün 12’sin son 15’te kaydetti. Fenerbahçe özellikle Ersun Yanal döneminde son çeyrekte yediği gollerle önemli puan kayıpları yaşadı. Sarı-lacivertliler, Erzurum, Bursa ve Akhisar karşılaşmalarında bu dönem golleriyle 5 puan kaybetti.

TARAFTAR ÇILDIRMAK ÜZERE

Fenerbahçe’nin yenilerinden Mihaz Zajc, Sloven basınına konuştu. Siol isimli internet sitesine açıklamalarda bulunan Sloven mücevheri, transferini bir filme benzetirken, takımın aldığı sonuçlar nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların çıldırmak üzere olduğunu söyledi. Zajc “Taraftarlar kesinlikle memnun değil. Sinirlerinin son noktasındalar. Artık çıldırmak üzereler” derken “İyi ki Türkçe anlamıyorum” ifadesinde bulundu. Yönetimin de bu durumdan dolayı büyük baskı altında olduğunu vurgulayan Sloven on numara, taraftar baskısına da dikkat çekti. Fenerbahçe’nin kısa sürede alıştığı yere döneceğini ve toparlayacağını vurgulayan Zajc, Türk futbolundaki rekabetle ilgili de “Fenerbahçe ve Galatasaray en büyük iki takım. Ardından Beşiktaş geliyor” dedi ve pazartesi günü oynanacak derbiyle ilgili de “Ateşli, unutulmaz ve çılgın olacak” öngörüsünde bulundu.