Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve koordinasyon çalışması yaptı. 