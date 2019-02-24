Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Medipol Başakşehir evinde Bursaspor konuk ediyor. Dün yoğun kar yağışı sebebiyle hakem Halis Özkahya tarafından 5’inci dakikada tatil edilen maç saat 19.00'da kaldığı yerden tekrar başladı. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor.
BAŞAKŞEHİR - BURSASPOR: 1-0
*İlk yarı oynanıyor
GOL: 17' Mossoro
İLK 11'LER
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudriashov, Emre, Visca, İrfan Can, Mossoro, Arda, Robinho.
Bursaspor: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Shehu, Lima, Latovlevici, Aytaç, Sakho
Medipol Başakşehir – Bursaspor (CANLI)
24.02.2019 - 19:13 | Son Güncelleme: 24.02.2019 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'de olumsuz hava koşulları nedeniyle dün 5. dakikasında tatil edilen Medipol Başakşehir – Bursaspor mücadelesi kaldığı yerden tekrar başladı.
Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Medipol Başakşehir evinde Bursaspor konuk ediyor. Dün yoğun kar yağışı sebebiyle hakem Halis Özkahya tarafından 5’inci dakikada tatil edilen maç saat 19.00'da kaldığı yerden tekrar başladı. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor.
Etiketler : Medipol Başakşehir – Bursaspor,
606854 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/606854.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
22. Hafta Maçları
15.2.2019
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş
16.2.2019
Akhisarspor 0 - 0 Mke Ankaragücü
16.2.2019
Bursaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor
16.2.2019
Fenerbahçe 1 - 1 Atiker Konyaspor
17.2.2019
Kayserispor - Göztepe
17.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4 - 2 Sivasspor
17.2.2019
Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor
17.2.2019
Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray
18.2.2019
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
22
14
5
3
38
20
18
47
2
Gençlerbirliği
23
15
2
6
37
22
15
47
3
Osmanlıspor
22
14
2
6
32
14
18
44
4
Ümraniye
23
12
5
6
29
21
8
41
5
Hatayspor
23
11
7
5
30
15
15
40
6
Altınordu
23
10
8
5
30
16
14
38
7
Gazişehir Gaziantep
22
10
5
7
38
20
18
35
8
Adana Demirspor
23
10
4
9
31
29
2
34
9
Boluspor
23
9
5
9
26
23
3
32
10
Balıkesirspor
23
9
5
9
25
28
-3
32
11
Altay
23
8
7
8
32
26
6
31
12
Adanaspor
23
7
8
8
29
28
1
29
13
İstanbulspor
23
5
11
7
28
32
-4
26
14
Eskişehirspor
22
6
6
10
24
39
-15
24
15
Giresunspor
23
5
7
11
21
30
-9
22
16
Afjet Afyonspor
23
5
6
12
28
39
-11
21
17
Elazığspor
23
5
5
13
27
39
-12
20
18
Karabükspor
23
0
2
21
8
72
-64
-1