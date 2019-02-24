Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Medipol Başakşehir evinde Bursaspor konuk ediyor. Dün yoğun kar yağışı sebebiyle hakem Halis Özkahya tarafından 5’inci dakikada tatil edilen maç saat 19.00'da kaldığı yerden tekrar başladı. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor.
 
BAŞAKŞEHİR - BURSASPOR: 1-0
 
*İlk yarı oynanıyor
 
GOL: 17' Mossoro
 
İLK 11'LER
 
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudriashov, Emre, Visca, İrfan Can, Mossoro, Arda, Robinho.
 
Bursaspor: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Shehu, Lima, Latovlevici, Aytaç, Sakho