Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in millî takıma imza atmasının şaşkınlığı yaşanıyor. Tecrübeli teknik adam daha önce yaptığı açıklamada, sezon sonuna kadar görevinin başında olduğunu söylemiş hatta “Şartlar o zaman ne gösterir bilemeyiz. Kal derlerse kalabilirim. Bunlar sezon sonunda konuşulacak şeyler, bekleyelim görelim” demişti. Hocanın bütün fikirlerini değiştiren gelişmeler 3-3 berabere biten Fenerbahçe maçından sonra başladı. Derbide 3-0’ın korunamamasında faturanın kendisine kesilmesine ve sosyal medyada istifa etmesi için kampanya başlatılmasına çok sinirlenen 66 yaşındaki teknik adam için bardağı taşıran son damla yönetici Şafak Mahmut Yazıcığolu’nun hareketi oldu. Yazıcığolu’nun sosyal medyadaki “Burası alternatif ya da seçenek olamayacak kadar büyük bir kulüp. Aklı Beşiktaş’ta olmayan kim varsa gidebilir” şeklindeki paylaşımı beğenmesi üzerine Şenol Güneş harekete geçti.

TAKIMIN BAŞINDA KALDI

Millî takım için sezon sonunu beklemeden imzayı atan Şenol Güneş, yönetimi de ateşe atmış oldu. Beşiktaş yönetimi böylelikle sezon sonunda ayrılması kesin olan; yöneticilere kızgınlığı bulunan ve takıma motive olamayacak bir teknik adamla sezon sonuna kadar çalışmak zorunda kalacak. Bazı yöneticilerin iki milyon avro alacağının ödenerek Güneş’le yolların hemen ayrılmasını istediği öğrenildi. Başkan Orman’ın da her fırsatta desteğini esirgemediği Güneş’in arkasında durması için sebebi kalmadı. Ancak iki milyon avronun bir çırpıda ödenmesi kulübün şu anki şartlarında mümkün görünmüyor. Tecrübeli teknik adamın kendisini istemeyen yöneticilere çok kızgın olduğu için “Alacağımın tamamı ödenmezse sezon sonuna kadar görevdeyim” diyerek yönetimi köşeye sıkıştırdığı öğrenildi. Başkan Fikret Orman, gelişmeler üzerine yönetim kurulunu toplantıya çağırdı. Orman “Hoca’mız sezon sonuna kadar takımın başında” dedi.

GÖREV BEKLEMEZ

Teknik Direktör Şenol Güneş sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere millî takıma imza attı ancak martta göreve başlayacak. Tecrübeli hoca ay-yıldızlı takımın 22 - 25 Mart tarihlerindeki Arnavutluk ve Moldova maçlarında takımın başında olacak. Beşiktaş’ın A Takım’dan sorumlu yöneticisi Ahmet Kavalcı “Federasyon bize yazı gönderip mart ayındaki maçlar için hocayı istedi. Güneş gitmezse ceza yer, mecburen gidecek. Başkanımız, Hoca’nın iki takımı birden çalıştırmasını doğru bulmadığını söylüyordu. Başkan ile Hoca’mız yeniden görüşecek. Farklı karar çıkar mı çıkmaz mı bilemiyorum” ifadelerini kullandı. TFF talimatlarına göre Güneş’in marttaki maçlara çıkması için Beşiktaş’ın onayı gerekmiyor.

GUTI HAZIR KITA

Şenol Güneş’in millî takımın başına geçmesinin ardından Beşiktaş’ta yönetim şimdiden B planı için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı yönetimin Güneş’in yerine düşündüğü il isim Guti Hernandez. Başkan Fikret Orman, İspanyol teknik adamla bir görüşme gerçekleştirip ‘Takımın başına geç” diyecek. Real Madrid’le de adı anılan Guti’nin bu konuda vereceği karar merakla bekleniyor. Öte yandan yönetimin Alanyaspor’un teknik direktörü Sergen Yalçın’ın yanı sıra son olarak Bundesliga’da Stuttgart’ı çalıştıran Tayfun Korkut’u da hoca aday listesine eklemiş durumda. Bu arada yönetimde bazı isimlerin ise Bursaspor’da kötü bir sezon yaşayan Samet Aybaba’nın takımın başına geçmesi için Başkan Fikret Orman’a baskı yaptığı belirtildi. Aybaba, 2012-13 sezonunda Beşiktaş’ı çalıştırmıştı.

YILLIK 3.2 MİLYON AVRO

A Millî Takımın başına geçen ve dört yıllık imza atan Şenol Güneş’in alacağı ücretin yıllık 3,2 milyon avro olacağı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, son dört sezondur başında olduğu Beşiktaş’tan ise yıllık 2,3 milyon avro kazanıyordu.

MAAŞLAR ÖDENMİYOR

Beşiktaş’ta personel maaşlarının gecikmesi mutsuzluğa yol açtı. Kulüp personelinin 2,5, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri personelinin ise dört aydır maaş almadığı belirtildi. Ciddi sıkıntı yaşayan kulüp çalışanları, Beşiktaş yönetiminin problemi çözmesini bekliyor.

KULÜBÜ ŞİKÂYET ETMİŞTİ

Alacakları için Beşiktaş’a FIFA’ya şikâyet eden, ondan sonra da forma yüzü göremeyen Gary Medel, yaptığına pişman oldu. Geçtiğimiz günlerde oyunculara alacaklarını yatıran yönetimin, Şilili futbolcuya ise FIFA’nın belirlediği tarihte ödeme yapacağı belirtildi.

MALMÖ FATURASI

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde sahasında İsveç temsilcisi Malmö'ye 1-0 kaybettiği maçta kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'ya UEFA'dan 3 maç ceza geldi. Yapılan açıklamada Portekizli oyuncunun aynı eylemi tekrarlaması durumunda cezasının geçerli olacağı bildirildi.

EN BÜYÜK ZAFERİ

Tam 15 yıl sonra yeniden A Millî Takım’ın başına geçen Teknik Direktör Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibe tarihinin en büyük başarısını yaşatmıştı. Güneş’in çalıştırdığı A Millî Takım, 2002 Dünya Kupası’nda üçüncü olmayı başarmıştı. Tecrübeli teknik adam ayrıca millî takımla 34 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 20 galibiyeti 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.