Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Turuncu-lacivertli ekip, ligde geride kalan 23 maçta 51 puan topladı. Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puana sahip.

Ligdeki son 9 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibinde Fransız sol bek Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy'nin, bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

YENİ MALATYASPOR 5 EKSİK FUTBOLCU İLE ÇIKACAK

Ligde geride kalan 23 haftada 33 puan toplayan ve averajla haftaya 5. sırada giren Malatya temsilcisi, ligde en yakın rakibiyle arasında 5 puan bulunan lider Medipol Başakşehir'le mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında hafta içinde Göztepe'yi geçerek adını yarı finale yazdıran Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5 maça çıkan galibiyet hasretini ise, bu karşılaşmayla sona erdirmenin planlarını yapıyor.

Sakatlığı bulunan futbolcular yüzünden zor bir süreçten geçen sarı-siyahlılar, bu karşılaşmaya da 5 eksik futbolcuyla çıkacak.

Lider Medipol Başakşehir karşısına Mina, Bifouma, Aboubakar Kamara, Robin Yalçın ve Yiğithan Güveli'den eksik çıkacak olan Evkur Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu ile Murat Yıldırım ise bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maç, 1-1 berabere kalmıştı.