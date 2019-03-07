Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman durum değerlendirmesinde bulundu. Bulundukları yerin o kadar da kötü olmadığını belirten ve “Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Ben de elbette ki şartlar ne olursa olsun oynadığım her müsabakayı kazanmak isterim” diyen Karaman “Zaman zaman farklı sebeplerden, farklı hatalardan dolayı, bizim şahsi hatalarımızdan dolayı çok daha farklı yerde olabilirdik. Sezon başındaki çalkantılar, devre arasındaki sorunları alt alta, üst üste koyduğumuz zaman geçirdiğimiz sıkıntıları göz önüne getirdiğimiz anda da bulunduğumuz yeri Cumhuriyet Bayramı olarak ilan edebiliriz. Çünkü Trabzonspor feda üstüne feda yaparak sezona başladı” dedi.

Millî takıma iskelet!

Karaman, zor ve sıkıntılı bir yoldan geçtiklerini ve bunun çözümü için gayret gösterdiklerini de ifade ederek “Allah’a şükürler olsun biz ve bize inananlar ile bu sıkıntıları aşmak için çaba gösteriyoruz. Trabzonspor adına Türk futbolu adına ne yapabiliriz ona bakıyoruz. Bu pırlanta gibi gençlerle Türk Millî Takımı’nın iskeletini oluşturmak için de çalışıyoruz. Hedefimiz ve kendi doğrularımız hiç şaşmadı. Ama iş dönüp dolaşıp bütçeye geliyor” diye konuştu. Ünal Hoca, sözleşme konusunun ise bu süreçte hiç gündeme gelmediğini belirterek “Profesyonel hayatın içinde biz hiç gitmeyecek gibi gelecek planlaması yapacağız, yarın gidecekmiş gibi de hazırlığımızı yapacağız. Bir aceleye gerek yok” diye konuştu.

ELEŞTİRİLERE CEVAP...

Geri zekâlıyım görmüyorum!

Karaman 4 maçta son 5 dakikada yenilen gollerle ve değişiklikleriyle ilgili eleştiriye “Eğer söz konusu olan oyuncu değişiklikleri ise meydanı kimseye bırakmam. Şükürler olsun benim en güçlü olduğum yön bu. Siz görüyorsunuz (mahallî basına), taraftar görüyor, ben salağım, ben geri zekâlıyım, görmüyorum” diye sert çıktı.

En önemli maçımız

Karaman, sahalarındaki Akhisar maçına da değinerek “Akhisarspor buhrandan kurtuluş maçı yapmak için buraya gelecek. Niçin havlu atsınlar! Elbette ki bizi yenmek için gelecekler. Belki de bu sezon en önemli maçı oynayacağız. Biz onların o hazırlıkla buraya geleceğinden zerre kadar şüphe duymuyoruz” dedi.

OLCAY ŞAHAN DÖNÜYOR

Şahan affediliyor

Kadro dışı bırakılan ve ısrarla gitmeyip takımda şans bulacağını düşünen Olcay Şahan’a af kapıda. Karaman “Benim şahsi olarak ne Olcay ne Onur ne de Burak ile ilgili olarak hiçbir kişisel meselem yoktu. Takım anlamı içerisinde motivasyonu ve disiplini ile ilgili bir tedbir almaya çalıştık. Şu anda affedilme noktasında yaşanan bir süreç var” dedi.

Teşekkür etmeliler

Ünal Karaman, Kasımpaşa maçında oyundan aldığı için eleştirilere maruz kaldığı Abdülkadir Parmak konusunda “Abdülkadir devre arasında, araya yönetimden tanıdıklarını sokarak Samsunspor’a gitmek istiyordu. Böyle bir oyuncuyu oyundan aldığım için beni eleştiriyorlar. Aslında bana teşekkür etmeleri lazım” diye konuştu.

Güneş’e başarılar

Karaman, millî takımın başına tekrar geçen Şenol Güneş’le ilgili de “Şenol Hoca’ya sonsuz başarılar diliyoruz. İnşallah çok çok başarılı olur. Ben ondan zerre kadar şüphe duymuyorum. Millî takıma başladığında mevcut kadromuzdaki oyuncularla ilgili fikir alışverişi yaptık. Ne kadar çok oyuncumuz millî takıma giderse mutlu oluruz” dedi.