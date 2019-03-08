Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açtı ağzını yumdu gözünü... A Millî Takım’la anlaşmasının ardından son günlerde hakkında birçok dedikodu çıkan tecrübeli çalıştırıcı düzenlediği basın toplantısında içini döktü. Millî takımla anlaştığı için ‘Takımı sattı’ şeklinde çıkan eleştirilere tepki gösteren Güneş, “Ben neyi sattım? Bak bakalım şu 4 yıllık tarihte benden büyük Beşiktaşlı var mı? Hayalim, hayallerim var. Ben kazanma hırsı ile yaşarım” dedi. Sadece, Millî Takım’la anlaşması hâlinde federasyondan kendisine görev tebliğ edileceğini daha önceden bilmediği için üzüntülü olduğunu söyleyen Güneş, “Beşiktaş’ta görevim devam ederken millî mesai yapmak zorundaymışım. İçime sinmiyor ama bu sefer görev emri gibi bir durum” sözlerini kullandı.

AYRILIĞI BEN İSTEMEDİM

Görevi bitinceye şampiyonluk için çalışacağını belirten Şenol Güneş, “Ayrılacağım son güne kadar ilk günkü gibi aşkla çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Tecrübeli teknik adam, kulüpten iki milyon avro alacağı olması sebebiyle sıkıntı yaşandığı iddialarına karşılık ise “Beşiktaş’ın muhasebe departmanı var. Orada her şey açıkça ortada. Bu konuları konuşmayı doğru bulmuyorum” dedi. Beşiktaş’ta dört senede çok şey öğrendiğini söyleyen Güneş “Ayrılık isteği benden gelmedi. Öyle bir düşüncem olsa, iki senelik sözleşme sürecinde olmazdım. Önümüzdeki sene için Beşiktaş’ta kalma hissini yaşamadım. Bu duyguyu yaşamadım. Ama ayrılık bazen isteyerek değil, kaçınılmaz oluyor” dedi.

ÖZVERİDE BULUNUYORUM

Yönetimde bazılarının kendisini istemediğini söyleyen Şenol Güneş, “Millî Takım’dan önce Beşiktaş’tan teklif gelseydi belki kalacaktım. Bu durum zordu. Hem yönetimin kongresi vardı, hem de galiba beni istemeyenler vardı. Beşiktaş’a ilk geldiğimde de beni istemeyenler vardı. Ben bu kişileri biliyorum. Millî takıma alınmam için hiçbir zaman ısrarım olmadı. Beşiktaş beni kazanabilirdi” sözlerini kullandı. Güneş “Takımda kalmanız mı, yoksa gitmeniz mi gerekir” sorusuna “Gitmem mi zarar verir, kalmam mı? Tam cevabı kimse veremiyor. Bence kalmam daha yararlı olur. Buna da yönetim karar verir. Guti veya başka hoca geldiğinde o maç kaybetti mi ne olacak? Burada özveride bulunan benim kalmak için. Sezon sonu ayrılacağım gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

İNCİLER

Ölümden korkmuyorum

“Bugün Ersun Hoca aradı. Ali Koç da aradı. Ben herkesle görüşeceğim. Beni bu haftaki maça çıkarken tehdit edenlere söylüyorum, ölümden de korkmuyorum. Ben namusum ile giderim. Namussuzluk yapmam”

Beşiktaş yüreğimde

“Beşiktaş’taki sevgi yüreğimde aynı şekilde kalacak. Tıpkı kendi şehrim Trabzon’da olduğu gibi. Orada da beni seven ve yok sayanlar oldu. Çalıştığın kurumda uzun yıllar kaldıysan takdir edilmelidir.”

Gizli hesap yapmadım

“Bugüne kadar hep açık olmaya çalıştım. Millî takımla anlaşırken gizli bir hesap yapmış gibi gösterildiğim için üzgünüm. Türkiye’nin en büyük kurumu ve başkanı biliyordu. Dışarıya net açıklanmadı.”

Dayak yiyen benim

“Ben Fenerbahçe’ye hiç saldırmadım. Dayak yiyen benim. Ali Koç’u da sever sayarım. Kimdir Fenerbahçe? Türkiye’nin en büyük kulüplerinden bir tanesidir. Benim niyetim herkese güzel bakmak, güzel ayrılmak.”