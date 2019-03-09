Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Bu sezon deplasmanda sadece bir kere kazanan Fenerbahçe, evinde tek yenilgisi olan lider Başakşehir’i devirerek ligi sallamayı hedefliyor. Son iki haftada önemli geri dönüşlere imza atarak 4 puan kazandıklarını hatırlatan teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularına “Beşiktaş ve Rizespor maçlarındaki isteğimizi sergilememiz hâlinde bizim için kolay bir mücadele olacak. Bu karşılaşmaya damga vurmak zorundayız. Lideri devirerek çıkışımızı sürdürelim” talimatını verdi. Üst sıralara odaklanmak zorunda olduklarını dile getiren Yanal, “Biz Fener’iz, herkesi yeneriz. Takım olarak bunun dışında bir düşüncemiz olamaz. Fenerbahçe’yi layık olduğu yere taşımak zorundayız. Önümüzde 30 puanlık bir maraton var ve biz bunun tamamını kazanabilecek potansiyele sahibiz” sözleriyle oyuncularını motive etti.

KENDİMİZ OLALIM YETER

Takım ruhuna dikkat çeken Ersun Yanal, “Son iki haftada kazandığımız puanlar birliğimizin ve inancımızın eseri” derken “Hepimiz Fenerbahçe’nin nasıl oynaması gerektiğini biliyoruz. Bunun Kadıköy’ü, deplasmanı yok. Sahaya çıkacağız ve kazanmak için elimizden gelenden fazlasını ortaya koyacağız” diye konuştu. Başakşehir’in durumuyla ilgilenmediklerinin altını çizen Yanal, “Bizi kendi hedeflerimiz ilgilendirir. Lideri, sahasında yenmek bize 3 puandan fazlasını kazandıracak. Alacağımız galibiyet sadece tırmanışımızı sürdürmeyecek. Aynı zamanda öz güvenimizi, inancımızı artıracak. İlerleyen haftalar için bizi motive edecek” ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, takım olmaları hâlinde hiçbir rakibin kendilerine direnemeyeceğini belirterek oyuncularına güven aşıladı.