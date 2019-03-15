Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray 23 Mart’ta gerçekleştirilecek yıllık olağan genel kurul toplantısına son derece gergin bir şekilde gidiyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ilk defa mali ve idari yönden denetleneceği kongre öncesi idari yönden ibrasızlık sesleri artık yüksek sesle konuşuluyor. Başkan Cengiz de önceki gün buna karşılık “İdari ibrasızlık geçersizdir. Mali ibrasızlığı verebiliyorsanız verin” restini çekti. Peki, bu restin çekildiği divan toplantısının öncesinde ve sonrasında neler yaşandı ve şu an Galatasaray kulislerinde neler konuşuluyor, göz atalım… Çarşamba günü gerçekleşen divan toplantısında ana konu eylül ayındaki kongreyi yöneten Metin Sinan Aslan’ın disipline verilmesiydi. Bu durumun kabul edilemez olduğunu savunan üyeler, divan başkanlığına dilekçe verdi ve o dilekçenin son maddesinde şu ifadeler yer aldı:

Çok seslilik kesilemez

Son dönemde çok sık görülen Disiplin Kurulu sevkleriyle camiada çok sesliliğin önünü kesme gayreti Galatasaray’da asla geçerli bir yöntem değildir. Geçmişte de olmamıştır, gelecekte de olmayacaktır. Galatasaraylı her uygulamayı kayıtsız şartsız desteklemez, kabullenmez. Fikri hür insanların çıkıp konuştuğu bir yapıdır Galatasaray… Bunun herkes tarafından idrak edilmesi gerekir. Meseleleri irdelemeden disiplin sevklerinin yapılması yerine Sayın Başkan’ın bu üyelerle bir diyalog kurup Galatasaray örf, âdet ve geleneklerine göre kucaklayıcı, hata varsa makamı gereği affedici olması en büyük özlem ve beklentimizdir.

Tepki çeken diyalog

‘Galatasaray geleneklerinin’ vurgulandığı bu dilekçenin ardından divan kurulunda üyelerle yönetim kurulu arasındaki gerginlik daha da arttı. Güne damga vuran olay ise Başkan Mustafa Cengiz ile Divan Başkanı Eşref Hamacıoğlu arasındaki şu diyalog oldu: “M.C: Bana göre bir divan ve başkan yok... Espri... / E.H: Esprilerinizin nereye gideceğine dikkat edin. / M.C: Gideceği yere gider / E.H: Başkanlık makamına biraz dikkat. / M.C: Evet! Divan Başkanı, başkanlık makamına.” Birçok üye bu diyaloğun ardından Başkan Mustafa Cengiz’in yaklaşımının Galatasaray’da kabul edilemez olduğunu savundu.

Yeni arayışlar

Divan toplantısından sonra kulisler iyice hareketlenirken, ibrasızlık için örgütlenen üyeler, 23 Mart’a kadar güçlü bir başkan aday aramaya başladı. 23 Mart’taki genel kurul, seçimli genel kurul değil fakat Başkan Mustafa Cengiz ibra edilmezse otomatik olarak Galatasaray mayıs ayında seçime gidecek. Ancak sarı-kırmızılı camianın kanaat önderleri güçlü bir başkan adayı olmadan ibrasızlığı onaylamayı düşünmüyor. Mustafa Cengiz’e karşı ibrasızlık için örgütlenenler de, Galatasaray’ın eskilerini ve duayenlerini ikna etmek için güçlü bir başkan adayı bulma peşinde. Eğer 23 Mart’a kadar Galatasaray’da başkanlık için bir isim parlarsa kongrenin gidişatı çok farklı olacak.

Aslan taktik çalıştı

Galatasaray’da Bursaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Teknik heyet hem defansif hem de ofansif taktik üzerine yoğunlaştı. Savunmadan oyun başlangıcı ve hücumda sonlandırma çalışmaları yapan Cimbom, bu hafta kanatları da daha etkili kullanma hedefinde.

Ödeme dopingi

Galatasaray yönetimi, Bursaspor maçı öncesinde futbolculara altı milyon avroluk bir ödeme gerçekleştirmeyi planlıyor. UEFA’nın FFP kriterlerini titizlikle yerine getiren sarı-kırmızılılar, bu ödeme sonrasında ‘borçsuzluk kâğıtlarına’ imzaların eksiksiz atılmasını sağlayacak.

Piyasası arttı

Galatasaray’a devre arasında Belhanda için 6-7 milyon avro seviyesinde teklifler gelirken şu an Arap piyasasında Faslı futbolcu için en az konuşulan rakam 10 milyon avro. Sarı-kırmızılılar yaz döneminde tecrübeli orta sahanın satışıyla kasasını doldurmayı hedefliyor.

Yeni bir karar hukuksuz olur

Türk futbolunda yabancı sınırı tartışmasına G.Saray’dan ilk tepki geldi. Başkan yardımcısı Yusuf Günay twitter hesabından, kulüplerin yabancı oyuncularla uzun dönemli sözleşmeler yaptığını belirterek, “Alınacak herhangi bir karar açıkça hukuka aykırı olacaktır” dedi.

İmkânsız değil!

Lider Başakşehir ile arasında 8 puanlık farklı bulunan Galatasaray bitime 9 hafta kalırken bu farkı eritip 22’nci şampiyonluğuna imza atmak istiyor. Evet, Galatasaray’ın dokuz maçı kazanması kolay değil, üstelik teknik heyet ve camia da bunun farkında fakat imkânsız da değil... Galatasaray, geçmişte son 9 maçta 9 galibiyet almayı başarmıştı. 1987-88 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren Cimbom, son 9 maçını kazanarak rakibini bir hayli geride bırakarak ipi göğüslemişti.

Terim: Yine yaparız

Sezonun ilk yarısında Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakibini evinde yenerse ikili averajda da üstünlüğü eline geçirecek. Galatasaray ile Başakşehir arasında sezonun kırılma maçı 33. haftada oynanacak. Geçen sezon son 9 maçta 22 puan toplayan Cimbom şimdi toplamda 27’yi hedefliyor. Fatih Terim de “Geçen sezon benzerini yaptık, yine yaparız” diyerek oyuncularını “9’da 9’ için motive etmeye çalışıyor.