Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya iki takım da çok iyi başlarken, sarı-kırmızılı takım teknik molaya 12-11 önde girdi. Teknik molanın ardından toparlanan Fenerbahçe, ilk seti 25-20 kazandı.

İkinci sete Fenerbahçe, rakibine oranla daha iyi bir başlangıç yaparak teknik molaya 12-8 üstün girmeyi başardı. Set boyunca baskılı oyununu sürdüren sarı-lacivertliler 25-18 seti tamamladı.

Üçüncü sete ise Galatasaray daha iyi başladı. Rakibine göre daha atak oynayan sarı-kırmızılılar, teknik molaya 12-7 önde girdi. Set boyunca iyi oyununu sürdüren Galatasaray, seti 25-20 alarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete iki takımda iyi başlarken, Fenerbahçe teknik molayı 12-9 aldı. Çekişmeli geçen seti geriden gelen Galatasaray 25-22 alarak durumu 2-2'ye getirdi.

Final setine iyi başlayan Fenerbahçe saha dönüşümünü 8-4 önde kapattı. Maçı bırakmayan sarı-lacivertliler seti 15-12 alarak kupanın sahibi oldu.