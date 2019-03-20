Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

F.Bahçe’nin ara transferde kadrosuna kattığı oyunculardan Victor Moses, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin yenileri eski takımlarında kadro dışı kaldıkları dönemin eksiklerini gidermek için ekstra mesai yapıyor. Ara boyunca teknik heyetin kendileri için hazırladığı özel programları uygulayacak oyuncular, Ankaragücü karşılaşmasıyla çıkışa geçeceklerine inanıyor. Bu sezon Chelsea ile sadece 6 maça çıkan ve 211 dakika görev alan Moses, “Güç olarak eksiğim yok ancak tam anlamıyla hazır olmadığım da bir gerçek” derken “F.Bahçe’ye geldiğimden beri üzerine koyarak çalışıyorum. Oynadıkça daha iyi olacağım” ifadesinde bulundu.

Hedef 8’de 8 yapmak

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile Galatasaray’da benzer süreci yaşayan Serdar Aziz de Moses’la aynı durumda. Yanal’ın gözdesi Tolgay “Hırsımdan ve inancımdan bir şey kaybetmedim. Aksine bana bu kadar inanan, destek olan camiaya elimden gelenin fazlasını vermek istiyorum. Arayı en iyi şekilde değerlendirip formama layık olacağım” dedi. Sadık ile forma yarışı veren Serdar Aziz ise “Kolay bir dönem geçirmedim. Her idmandan sonra kendimi daha iyi hissediyorum” ifadesiyle zamanın lehine işlediğini dile getirdi. Tedavileri süren Dirar ve Mehmet Topal da takım arkadaşlarıyla aynı durumda. Millî aranın kendileri için iyi olduğunu belirten tecrübeli oyuncular “Kalan maçlarımızı kazanmak için bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz” dedi.

Zafer anıtı açıldı

Türk basketbolunun bayraktarı Fenerbahçe’nin 2016-17 sezonunda kazandığı Euroleague zaferini simgeleyen anıt dün törenle açıldı. Bahçelievler Belediyesi tarafından yaptırılan anıtın açılış törenine sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Hatırlanacağı gibi final-four’a abone olan Fenerbahçe, 2016-17 finalinde Yunan temsilcisi Olympiakos’u 80-64 gibi farklı bir skorla mağlup ederek ülkemize ilk Euroleague Kupası’nı getirmişti. Sarı-lacivertliler, bu sezon da evinde yenilmeyen tek takım unvanıyla kupanın peşinden koşuyor.

ISLA, FORMÜLÜ BELİRLEDİ: Savaşmadan olmaz

F.Bahçe’nin bu sezonki performansının kulübün büyüklüğüne yakışmadığını söyleyen Mauricio Isla, kalan haftalarda bu tabloyu düzeltmeye mecbur olduklarını ifade etti. “Basit goller yiyoruz” diyen Şilili sağ bek “Artık bunlara son vermemiz, takım olmamız ve daha çok savaşmamız gerek” açıklaması yaptı.

MEHMET EKİCİ İSYAN ETTİ: Bu kâbus bitsin artık

Fenerbahçe’ye geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşan Mehmet Ekici, psikolojik olarak yorulduğunu itiraf etti. “Kariyerimde böyle bir dönem yaşamadım” diyen tecrübeli oyuncu “Bu durumda kural dışı sertliğe göz yuman hakemlerin de etkisi büyük. Tam iyileşiyorum ama sakatlıktan kaçamıyorum” dedi.