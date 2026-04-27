Gümüşhane seferber olmuştu! Kayıp adam sağ olarak bulundu
Gümüşhane’de kaybolan Servet Eser (45), ekiplerin yoğun arama çalışmaları sonucu yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki dere yatağında sağ olarak bulundu. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kelkit ilçesine bağlı Aşut köyünde kaybolan 45 yaşındaki Servet Eser, yapılan arama çalışmaları sonucunda bir dere yatağında bulundu.
- Servet Eser, evinin bahçesinden uzaklaştıktan sonra kayboldu.
- İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- Arama çalışmalarına çok sayıda ekip ve araç katıldı.
- Eser, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.
- Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Eser, Kelkit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay Kelkit ilçesine bağlı Aşut köyünde meydana geldi. 45 yaşındaki Servet Eser'in evinin bahçesinde görüldükten sonra dağ istikametine doğru yürüyerek uzaklaştığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Eser'i bulamayan yakınları yetkililerden yardım istedi.
ÖNERİLEN HABERLER
YAŞAM
13 gündür kayıpıtı... Oral Şengün'ün cesedi bulundu
ÇOK SAYIDA EKİP SEFERBER OLDU
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına 6 kişilik kurtarma ekibi, 1 dron, UMKE'ye bağlı 5 personel ve 1 araç ile jandarmaya bağlı 7 araç ve 40 personel katıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
YAŞAM
Üniformasını bırakıp kayıplara karıştı: Zabıta memuru Ali Savaş’ın kahreden sonu
DERE YATAĞINDA BULUNDU
Eser, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan adam daha sonra Kelkit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
