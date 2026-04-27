Gümüşhane’de kaybolan Servet Eser (45), ekiplerin yoğun arama çalışmaları sonucu yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki dere yatağında sağ olarak bulundu. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay Kelkit ilçesine bağlı Aşut köyünde meydana geldi. 45 yaşındaki Servet Eser'in evinin bahçesinde görüldükten sonra dağ istikametine doğru yürüyerek uzaklaştığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Eser'i bulamayan yakınları yetkililerden yardım istedi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına 6 kişilik kurtarma ekibi, 1 dron, UMKE'ye bağlı 5 personel ve 1 araç ile jandarmaya bağlı 7 araç ve 40 personel katıldı.

DERE YATAĞINDA BULUNDU

Eser, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan adam daha sonra Kelkit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

