Trabzon’un Araklı ilçesinde 13 Nisan’dan bu yana kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Oral Şengün’ün, Rize’nin Pazar ilçesi kıyısında kayalıklar arasında bulunan erkek cesedi olduğu belirlendi. Şengün’ün ölüm nedeninin ise adli tıp raporuyla netleşmesi bekleniyor.

Trabzon’un Araklı ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamayan 27 yaşındaki Oral Şengün, 13 gündür kayıptı.

EVDEN ÇIKTI BİR DAHA DÖNMEDİ

Bir gıda pazarlama şirketinde çalışan ve bekar olduğu öğrenilen Oral Şengün, 13 Nisan Pazartesi günü çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Ailesi güvenlik güçlerine konuyla ilgili kayıp bildiriminde bulunurken, gençle ilgili arama çalışması başlatıldı.

EKİPLER O NOKTAYA YOĞUNLAŞTI

Edinilen bilgilere göre, emniyet birimleri tarafından yapılan incelemelerde Şengün'e ait son kamera görüntüleri detaylı şekilde analiz edildi. Teknik çalışmalar sonucunda cep telefonu sinyalinin en son Araklı'nın Konakönü mevkiinden alındığı tespit edildi.

KİŞİSEL EŞYALARINA ULAŞILDI

Bölgede sürdürülen arama faaliyetleri kapsamında, olay yeri inceleme ekiplerince kayıp gence ait olduğu değerlendirilen bazı kişisel eşyalara ulaşıldı. Bu gelişmenin ardından çalışmalar sahil hattına kaydırıldı.

BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ KESİNLEŞTİ

Saha çalışmalarının sürdüğü süreçte Rize kıyılarında kayalıklar arasında bulunan ceset için yapılan incelemelerde kimlik tespiti netleşti. Adli tıp süreci ve resmi değerlendirmeler sonucunda bulunan kişinin Oral Şengün olduğu kesinleşti.

Şengün'ün kaybolduğu nokta ile cesedin bulunduğu kıyı şeridi arasında yaklaşık 85 kilometrelik mesafe olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Ölüm nedenine ilişkin kesin bulguların adli tıp raporuyla ortaya çıkması bekleniyor.

