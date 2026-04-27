Bolu'da 2 aylık bebeğini öldüren anne hakkında karar! Savunması mahkemeyi inandırmadı
Gerede’de 2 aylık kızı Ela’yı boğazını keserek katlettiği iddiasıyla gözaltına alınan anne S.C., "bebeğimi ben öldürmedim" savunmasına rağmen "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
- 2 aylık bebek Ela evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.
- Olayın ardından kayıplara karışan anne S.C. yaya olarak ilerlerken polis tarafından yakalandı.
- Anne S.C. emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederek, 'Bebeğimi ben öldürmedim' dedi.
- Zanlı, nöbetçi mahkemece 'canavarca hisle kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
- Hayatını kaybeden 2 aylık Ela bebek, Demircisopran köyünde toprağa verildi.
Bolu’nun Gerede ilçesinde infiale neden olan bebek cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Henüz 2 aylık öz kızını boğazını keserek katlettiği iddiasıyla yakalanan anne S.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜKTEN SONRA YAKALANDI
Kitirler Mahallesi’nde meydana gelen korkunç olayda, minik Ela bebek evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.
Olayın ardından kayıplara karışan anne S.C., D-100 kara yolu üzerinde Yeniçağa yönüne doğru yaya olarak ilerlerken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmeyen S.C.’nin, "Bebeğimi ben öldürmedim, ona kimin kıydığını bilmiyorum" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.
Ancak emniyetteki işlemlerinin ardından Gerede Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkeme tarafından "canavarca hisle kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
MİNİK ELA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Vahşi bir cinayete kurban giden 2 aylık Ela bebek, Demircisopran köyünde toprağa verildi. Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken acılı babanın gözyaşları yürekleri dağladı.