Çankırı'da aile içi kavga kanlı bitti. Ağabeyi tarafından vurulan Hasan H., kaldırıldığı hastanede can verdi. Polis olay sonrası kaçan zanlıyı arıyor.

Olay, Yapraklı ilçesine bağlı Akyazı Caddesi'nde meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğünde memur olduğu öğrenilen Hasan H. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı ağabeyi Recep H. tarafından vurularak ağır yaralandı. Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi.

YARALI KARDEŞ HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan H. burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS KAÇAN AĞABEYİN PEŞİNDE

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Recep H'nin yakalaması için çalışmalarını sürdürüyor.

