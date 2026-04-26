Anadolu Ajansı
Çankırı'da cinayet! Ağabey kardeşine kurşun yağdırdı
Çankırı'da aile içi kavga kanlı bitti. Ağabeyi tarafından vurulan Hasan H., kaldırıldığı hastanede can verdi. Polis olay sonrası kaçan zanlıyı arıyor.
13 saat önce
Yapraklı ilçesinde ağabeyi ile tartışan İl Sağlık Müdürlüğü memuru Hasan H., ağabeyi Recep H. tarafından vurularak ağır yaralandıktan sonra hastanede vefat etti.
- Olay, Yapraklı ilçesine bağlı Akyazı Caddesi'nde meydana geldi.
- İl Sağlık Müdürlüğünde memur olan Hasan H., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı ağabeyi Recep H. tarafından vuruldu.
- Ağır yaralanan Hasan H. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Hasan H. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Polis, olay yerinden kaçan ağabeyi Recep H.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Yapraklı ilçesine bağlı Akyazı Caddesi'nde meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğünde memur olduğu öğrenilen Hasan H. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı ağabeyi Recep H. tarafından vurularak ağır yaralandı. Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi.
YARALI KARDEŞ HASTANEDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan H. burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
POLİS KAÇAN AĞABEYİN PEŞİNDE
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Recep H'nin yakalaması için çalışmalarını sürdürüyor.
