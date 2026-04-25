İzmir’de iş yerinde kardeşiyle tartışan iş adamı, silahla kardeşine ateş etmek isterken araya giren çalışanını yaraladı. Gözaltına alınan iş adamı tutuklandı.

Kemalpaşa ilçesinde bir firmanın merkezinde iş adamı Olgar E., şirket içerisinde çalışanlarının gözü önünde kardeşi Ilgar E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Olgar E. odasına giderek silahını aldı.

YANLIŞLIKLA ÇALIŞANINI VURDU

Silahla geri dönen şüpheli, kardeşi Ilgar E.’yi hedef aldı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren şirket çalışanlarından T.M., silahtan çıkan kurşunla ayağından vuruldu. Yaralanan çalışanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan arbede ve vurulma anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İş adamı, kardeşini vuracakken çalışanını yaraladı!

Silahlı olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Kardeşini vurmak isterken çalışanını yaralayan Olgar E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İş adamı, kardeşini vuracakken çalışanını yaraladı!

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası