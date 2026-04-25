ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları sonrası durdurulan İstanbul–İran uçuşları, 56 gün sonra yeniden başladı. İlk uçak sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a düzenlediği hava saldırılarının ardından askıya alınan İstanbul çıkışlı ve varışlı İran uçuşları, 56 günlük aranın ardından yeniden başlatıldı. İstanbul Havalimanı’nda sabah saatlerinden itibaren İran’dan gelen uçak trafiği yeniden hareketlendi.

İLK UÇAK İNİŞ YAPTI

İran’ın başkenti Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı’ndan kalkan IranAir’e ait IR719 sefer sayılı Airbus A310 tipi yolcu uçağı, 3 saat 26 dakika süren uçuşun ardından saat 09.43’te İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Bu uçuş, uzun aranın ardından İstanbul’a ulaşan ilk İran uçağı olarak kayıtlara geçti.

Günün ilerleyen saatlerinde İran’dan gelen seferler devam etti. Iran AirTour’a ait bir yolcu uçağı saat 12.03’te iniş yaparak ikinci, Mahan Air’e ait bir başka uçak ise saat 13.20’de piste teker koyarak üçüncü sefer oldu.

56 gün sonra kritik gelişme! İstanbul–İran uçuşları yeniden başladı

İRAN'A UÇUŞLAR DA BAŞLADI

Öte yandan İstanbul’dan İran’a yönelik uçuşlar da yeniden başladı. İlk kalkış, Meraj Air’e ait bir yolcu uçağıyla saat 12.02’de gerçekleşti. Bunu kısa aralıklarla Iran Air ve Iran AirTour’un seferleri takip etti.

Dikkat çeken bir diğer detay ise uçuş güvenliğiyle ilgili oldu. İstanbul’dan havalanan uçakların, Hazar Denizi üzerinden İran hava sahasına giriş yaptıkları sırada radar sistemlerini kapattıkları öğrenildi. Bu uygulamanın güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

