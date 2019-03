Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da her an her şey olabilir sözü bir defa daha gerçekleşti... Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurulunda mali olarak ibra edilen Mustafa Cengiz yönetimi idari olarak ibra edilmedi. Tüzüğe göre Cengiz’in 30 gün içinde seçim kararı alması, sonraki 30 gün içinde de seçim gününü belirlemesi gerekiyor. Fakat genel kuruldan çıkan sonucu tanımayan Mustafa Cengiz ve yönetimi konuyu mahkemeye taşıma kararı aldı. Çünkü tüzüğe göre seçimde de Mustafa Cengiz aday olamayacak ve başkan koltuğunu bırakmak istemiyor. Bugün yönetim bir defa daha toplantı yapacak. Ayrıca yöneticiler genel kurulda haksızlık yapıldığını da düşünüyor.

YİNE SEÇİLECEĞİZ

Yöneticilerden Mahmut Recevik “İbra oylaması doğru yapılmadı. İlk oylamada çok açık bir şekilde evet oyları hayır oylarından fazla olduğu hâlde oylama tekrar edildi, sonra oylar sayıldı, gene kabul görmedi. Israrımıza rağmen kapalı oylama yaptırılmadı. Galatasaraylı bunu unutmaz” ifadelerini kullanıp genel kuruldan video paylaştı. Bu görüntülerinde mahkemede kullanılması bekleniyor. Özgür Savaş Özüdoğru ise “Tabii sizin ‘Ya seçime gidersin ya da ibra olmazsın’ sözlerinize karşı biz de ‘Ne demek, derhâl’ diyecektik değil mi? Yaptıklarımız ortada. Mali olarak ibra edip sizin yaptıklarınız da ortada. Biz yalanı yanlışı bilmeyiz. Kimseye eyvallahımız yok. Galatasaray’ın neferiyiz!” dedi. Okan Böke de “Gene seçim olacak, gene biz geleceğiz” ifadeleri kullandı.

TARAFTAR İSYANDA

Son karar G.Saray'da taraftarı da isyan noktasına getirdi. Sosyal medyada #LiseciZihniyetinizBatsın, #GalatasaraydaDarbeyeHayır hashtagleri açan sarı-kırmızılı taraftarlar 'idari ibrasızlık' kararına öfke saçtı. ultrAslan taraftar grubu yayınladığı bildiride, "10 milyonlarla ifade edilen bir camianın geleceğine sadece 358 tane lise sevgisini Galatasaray sevgisi ve menfaatlerinden öne koyan şahıslar karar veriyor. Bunların zihniyeti Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç’ın arka bahçesi haline gelen Galatasaray Üniversitemizin adını kullanarak Galatasaray düşmanlarına ödül verecek kadar karanlık ve onarılmazdır" denildi.

TERİM'DEN YAKIN TAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yardımcısı ve takımın iletişim sorumlusu Aslı Kaşeler de cumartesi günü sarı-kırmızılı kulübün genel kurulunu takip eden kişiler arasındaydı. Kaşeler yaşananları Terim’e aktardı. Öte yandan seçim kararı alınması hâlinde Fatih Terim’in başkan adayı olacağı iddia edildi. Fakat Terim bu konuda bir açıklama yapmadı.

ÜMRANİYE İDMANI

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen maçtan Muğdat Çelik (dk. 60), Ryan Donk (dk. 72) ve Selçuk İnan’ın (dk 74, p) golleriyle 3-2 galip ayrıldı.

İŞİNİZE BAKIN

Galatasaray’da belirsizlik ortamı oluşması takımı da meraklandırdı. Takım içinde bu konu konuşulmaya başlarken teknik direktör Fatih Terim oyuncularla bir konuşma yaparak “Siz çalışmanıza bakın ve sadece şampiyonluğu düşünün” dedi.

SEÇİM LİG SONU OLABİLİR

Galatasaray Spor Kulübü üyesi Mehmet Helvacı, ibrasızlık sonrası tüzüğü işaret ederek “Bilmediğimiz bir şey değil. Bir ay içerisinde bir seçim kararı alınması gerekiyor, seçimin bir ay içinde yapılması gerekmiyor. Lig sonuna da bırakılabilir. Bu da doğru olur, mevcut yönetim süreci lig sonuna kadar takip eder, birlik beraberlik açısından takımın arkasında tek vücut olması böylelikle sağlanmış olur. Lig bittikten sonra da bir seçim yapılır” dedi.