Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Bir yandan ekonomik krizle uğraşan ve futbolculara ödeme yapamayan Beşiktaş, diğer taraftan teknik direktör Şenol Güneş’le yollarını ayıramadığı için önünü göremiyor. Kriz şimdi de Guti Hernandez’e sıçradı. Şenol Güneş’in sezon sonunda A Millî Takım’a gidecek olmasından dolayı teknik direktör arayışında olan yönetimin ilk tercihi Guti olmuştu. Hem Başkan Fikret Orman hem de A Takım’dan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı, kalan haftalarda İspanyol teknik adamın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini üstüne basa basa ifade etmişlerdi. Millî mesainin ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine dönen Şenol Güneş’le bu konu hakkında bir görüşme yapıldığı öğrenildi. Bu görüşmede Başkan Orman ve ekibi, Guti’nin daha fazla inisiyatif alması yönünde isteklerini iletirken Güneş’ten gelen cevap menfi yönde oldu.

Orman kararlı

Kalan haftalarda geri planda durmayı kabul etmeyen Güneş’in “Önümüzde çok kritik maçlar var. Buradaki işim henüz bitmedi. İşimi yarım bırakmam. Takımın Şampiyonlar Ligi şansı var. Puan farkı da sadece beş. Bu şartlarda ipleri bir başkasına veremem” diyerek yönetimin isteğine karşı çıktığı öğrenildi. Güneş’in ayrıca Guti’yi yetersiz gördüğü ve çok stresli geçecek olan kalan sekiz haftanın altından kalkamayacağı görüşünde olduğu da gelen bilgiler arasında. Ancak yönetimin bu konudaki ısrarları biteceğe benzemiyor. Yönetimin çoğunluğunun Guti baskısını dikkate alan Başkan Fikret Orman’ın, Şenol Güneş’le tekrar bir araya geleceği ve bu defa Guti Hernandez’in de görüşmede yer alacağı öğrenildi. Orman’ın, on bir gün sonra oynanacak Çaykur Rizespor maçına kadar bu krizi çözmekte kararlı olduğu belirtildi.

ALTINORDU’YU TAŞIYAN İSİM

Kaleye Erce gelecek

Gelecek sezon takımı gençleştirecek olan Beşiktaş transfer çalışmalarını da bu yönde gerçekleştiriyor. Siyah-beyazlılar, Spor Toto 1. Lig’de play off hesapları yapan Altınordu’nun kalecisi Erce Kardeşler’e talip oldu. Avrupa ve Süper Lig takımlarının radarına giren 25 yaşındaki kaleci için Beşiktaşlı kurmayların mayıs ayında İzmir’e gideceği bildirildi. Erce, sezon başında da Belçika’nın Standard Liege ekibiyle görüşmüş hatta kırmızı-lacivertliler kulüple prensipte anlaşma sağlamıştı. Ancak Liege transferden son anda vazgeçmişti.

SEZON SONU KİRALANACAK

Larin’e yol göründü

Siyah-beyazlıların suskun golcüsü Cyle Larin’in sezon sonu kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor. Burak Yılmaz ve Güven Yalçın’ın arkasında kalan ve şans bulmakta çok zorlanan Kanadalı golcünün düzenli oynaması için uygun bir kulübe kiralanmasının düşünüldüğü öğrenildi.

OLIMPIAKOS DA İSTİYOR

Karius savaşı

Fortuna Düseldorf ile Eintracht Frankfurt’un kadrosuna katmak istediği Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius’a şimdi de Olimpiakos talip oldu. Yunan kulübünün başkanı Evangelos Marinakis’in, yakın dostu Fikret Orman’dan bu transfer için yardım isteyeceği belirtildi.