Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha 19 yaşında. Trabzonspor’un önemli değeri ve vitrinin ön yüzündeki yükselen ismi. Evet o Avrupa kulüplerinin de takibinde olan Abdülkadir Ömür. Son dönemlerde sakatlığı sebebiyle takımdan ve ay-yıldızlı ekipten uzaktı. İç dünyasında olup bitenleri ve kendisini yıpratan gerçeklerini açıkladı. Eleştiriye açık olduğunu ancak gelinen noktanın karakterine ve aile yapısına zarar vermeye başladığını belirten bordo-mavili oyuncu “Hakkımda bir çok yalan haber çıkardılar. Burak ağabey üzerinden beni vurmaya çalıştılar. Burak Ağabey ayrılırken bana ‘Evde kalabilirsin bir senelik kirasını verdim’ dedi. Evim uzak olduğu için teklif etmişti. Bir kere kaldım, ses yapmadık, kimseyi rahatsız etmedik” dedi.

Avrupa’yı istiyoruz

“Hoca’mla arama taş koymak istediler, ‘Bilerek oynamıyor, izin günlerinde İstanbul’a gidiyor, oradan ev aldı’ dediler” ifadesini kullanan genç oyuncu “Benim kimseye yanlışım, zararım olmaz. Trabzonspor’a da bazen zarar verdiğimi düşünüyorlar, bilerek oynamadığımı yazdılar. Her zaman sustum ama psikolojik olarak beni çok yıprattığını düşünüyorum. Trabzonspor için her şeyi yapmaya hazırım. Ne olur bu haberleri yapmayı bıraksınlar. Herkesten anlayış bekliyorum” dedi. Ömür bu sezon birçok meseleye rağmen pes etmediklerini, ligi daha iyi bir şekilde bitirerek Avrupa kupalarına katılmak istediklerini de vurguladı. Sakatlığının geçtiğini belirten bordo-mavili isim, hocası Ünal Karaman’ın da kendisiyle çok yakından ilgilendiğini belirtti.

GÜNEŞ’E METHİYE...

Millîlerimizi coşkuyla seyrettik

Abdülkadir Ömür, A Millî Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde gruptaki iki maçını da kazanmasıyla ilgili olarak “Ailece maçları seyrettik. Yusuf Ağabey’in de son maçta oyuna girmesi bizi çok mutlu etti. Şenol Hoca’nın gelmesiyle uzun zaman sonra daha coşkulu bir millî takım seyrettik. Haziran ayındaki maçlarda iyi sonuçlar elde edip Avrupa Şampiyonası’na katılacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

AĞAOĞLU İDDİALI

Seneye dikkatli olun

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Kadro maliyetini 38 milyon avrodan 16 milyona çektik. Gerçekçi olmak gerekirse bizim mücadelemiz şu anda ligde 2 ile 4. sıralar arasında. Ülke futboluna kazandırdığımız gençler herkesin malumu. Fair-play sıralamasında da yanılmıyorsam Trabzonspor 1. sırada. Trabzonspor’un bu sezon hedefi ikincilik. İlk sıra kimin olursa olsun ama seneye herkes ilk sıra için biraz dikkatli olsun” şeklinde konuştu.