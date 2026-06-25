Milli Savunma Bakanlığı, Rum basınında yer alan ‘Kıbrıs Planı’ iddialarına cevap verdi. Açıklamada “Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki net tutumu değişmemiştir; Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada'daki hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim kabul edilemez. Ülkemizin tutumu açık ve net. KKTC’nin güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalar yapıldı. MSB, Rum basınında yer alan BM Kıbrıs planı iddialarına da cevap verdi.

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Ángela Holguin’in Kıbrıs için bir plan hazırladığı, 52 yıldır yerleşime kapalı olan Maraş ile narenciye deposu Güzelyurt’un Güney Kıbrıs’a bırakılacağı, karşılığında Türk tarafın Avrupa Birliği’ne katılacağı, ambargonun kalkacağı iddia edilmişti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu iddiaya şöyle cevap verdi:

Ada’da adil ve kalıcı çözüm iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki net tutumu değişmemiştir. Ada’daki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez. KKTC’nin güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir.

MSB'nin açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Ada'da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrar da sağlayamayacaktır. Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada'daki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez. KKTC'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır. Ülkemiz, garantör devlet sıfatıyla uluslararası anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde Kıbrıs’ta barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir."

Almanya'ya ait Patriot hava sisteminin konuşlandırılmasıyla ilgili sorular üzerine Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sistemi Kürecik/Malatya'ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan ABD Patriot hava savunma sisteminden görevi devralmıştır.

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