Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Medipol Başakşehir, evinde Göztepe'yi konuk etti. Haftanın açılış karşılaşması olan ve büyük heyecana sahne olan maç, Göztepe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Göztepe'nin gollerini 7. dakikada Jerome ve 85. dakikada Deniz Kadah kaydetti. Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yolunda büyük yara alan Başaksehir, 62 puanda kaldı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını açamadı. Göztepe ise aldığı galibiyet ile puanını 30'a yükseltti.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, İsmail Şencan xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Serdar xx, Mahmut xx, Clichy xx, İrfan Can xx (Bajic dk. 71 x), Emre xx, Visca xxx, Elia xxx (Adebayor dk. 46 x), Mossoro xx (Napoleoni dk. 57 x), Robinho xx

Yedekler: Volkan, Attamah, Kudriashov, Jojic, Soner, Uğur, Gökhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Göztepe: Beto xx, Tayfur xx, Wallace Reis xx, Titi xx, Berkan xx, Serdar Gürler xx (Alpaslan dk. 90+2 ?), Halil Akbunar xx (Gouffran dk. 70 x), Castro xx, Poko xx, Deniz Kadah xxx, Jerome xxx (Borges dk. 80 ?)

Yedekler: Göktuğ, Eren, Ngando, Yalçın, Erol

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Jerome (dk. 7), Deniz Kadah (dk. 85) (Göztepe)

Sarı kartlar: Caiçara, Robinho (Medipol Başakşehir), Wallace Reis (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Serdar Gürler'in sol kanattan ceza sahasına yerden ortasında Titi, meşin yuvarlağı bekletmeden topuğuyla altıpas üzerindeki Jerome'ye bıraktı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu.

13. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Caiçara'nın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Robinho'nun sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.

45. dakikada Medipol Başakşehir'in Visca ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Caiçara'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Visca'nın topu kontrol ettikten sonra uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Hakem Suat Arslanboğa VAR merkezinden gelen uyarı sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada sağ taraftan Halil’in ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta top savunmadan sekerek yükseklik kazandı. Kale önünde havalanan topa Jerome’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.

61. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan İrfan Can’ın içeri çevirdiği topa Robinho’nun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere çeldi.

74. dakikada Emre’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Visca’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Beto’da kaldı.

78. dakikada ceza yayı önünde Mahmut’un yaptığı ortada kale önünde Robinho’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Beto çizgiden çıkardı.

85. dakikada Deniz Kadah’ın orta sahada topu kaptı. Kadah’ın yarı saha sürerek girdiği ceza sahası içerisinde kaleci Mert ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

90+1. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Deniz'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşarak, kaleciyle karşı karşıya kalan Castro'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'ten oyun alanına döndü.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, son üç haftadaki ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Ligde bundan önceki 3 maçta aynı 11'i sahaya süren Avcı, Göztepe karşısında stoperde Ganalı Joseph Attamah'ın yerine, devre arasında kadroya dahil olan Serdar Taşçı'ya şans verdi.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, kalede Mert Günok, savunmada Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşçı, Clichy, orta sahada Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro ve Elia, forvette ise Robinho ilk 11'iyle takımını sahaya sürdü.

İstanbul ekibinde sakatlıkları süren Arda Turan ve Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, kadroda yer almadı.

Göztepe taraftarından büyük ilgi

Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada konuk ekibin taraftarları kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu.

Ege ekibinin taraftarları maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Turuncu-lacivertli taraftarların karşılaşmaya ilgisi ise düşük kaldı.

Medipol Başakşehirli futbolcular karşılaşma öncesinde sahaya, "Nöbetçi noterlik uygulaması vatandaşlarımıza hayırlı olsun" yazılı pankartla çıktı.