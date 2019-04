Türkiye Gazetesi

THY Euroleague play off’unda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’ı 3-1’le eleyerek adını Final Four’a yazdıran Fenerbahçe Beko’da büyük sevinç yaşandı. Başantrenör Zeljko Obradovic üst üste beşinci defa bu başarıyı tekrarlayan oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade ederken “Final-Four’a beşinci defa kalabilmek gerçekten çok büyük bir başarı. Oyuncularımı tebrik ederim, büyük bir motivasyonla oynuyorlar. Ne yaşarsak yaşayalım her zaman birlikte kalıyorlar. En önemlisi de bu. Başkanımız, başkan vekilimiz, yönetim kurulu üyelerimiz, ofis çalışanlarımız, staff yani birlikte çalıştığımız herkese teşekkür ederim. Bu hepimizin başarısıdır. Özellikle de taraftarlara teşekkür ediyorum. Çünkü onların bize verdiği destek çok özel ve güzel” şeklinde görüşlerini belirtti.

Savaşa hazırlar

En büyük tebriği oyuncularının hak ettiğini ifade eden efsane basketbol adamı “Ne kadar büyük fiziksel sorun yaşasalar da her zaman takıma destek olmaya hazırlar. Tek dileğim sağlıklı olmaları ve tüm takımla Final-Four’a hazırlanabilmek. Oyuncularım sezon içerisinde çok sayıda problem yaşasa da her zaman takım için savaşmaya hazırlar. Sezon başındaki ilk hedeflerimizden birisi de buydu. Buralara gelmek zor oldu ve şimdi de Türkiye Ligi’ne dönmemiz gerekiyor, çünkü yarın Darüşşafaka ile maçımız var” ifadesini kullandı. Öte yandan THY Euroleague’de Final Four’a kalan ilk takım Real Madrid olmuştu.

Henüz hiçbir şey bitmedi

Fenerbahçe Kaptanı Melih Mahmutoğlu: Final Four için savaştık ama henüz hiçbir şey bitmedi. Biz bir takımız ve her oyuncu aynı enerjiyi veriyor. Bu da başarıyı getiriyor. Final-Four’a kaldık ve şampiyonluk için her şeyi yapmaya hazırız. İnşallah tüm sakat oyuncularımızın geri döndüğü, sağlıklı bir şekilde Final-Four’da mücadele ederiz. Bu başarıyı bizi her zaman destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyoruz.

SEMİH ÖZSOY: Asıl şimdi başlıyor

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: Hep söylediğimiz bir şey vardı; basketbolu aynı futbol gibi diğer sporlar gibi Fenerbahçe’nin lokomotifi yapmak ve kalıcı bir kültür yerleştirmek istiyoruz. İşimiz esas bundan sonra başlıyor. Zor bir dönemeci geçtik ama orası Final-Four.

GHERARDINI: Mükemmel bir his

Fenerbahçe Basketbol Takımı Genel Menajeri Maurizio Gherardini: Final-Four’a gitmek mükemmel bir his. Bütün herkes alkışı hak ediyor. Gerçekten inanılmaz bir şey başardık. Şimdi yapmamız gereken taraftarımıza teşekkür etmek çünkü onların desteği sayesinde başardık.