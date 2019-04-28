Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

EY Malatya deplasmanında aldığı farklı galibiyetle Türkiye Kupası finaline adını yazdıran Galatasaray için fırsat haftası. Sezonun son dönemecine yüksek moralle giren sarı-kırmızılılar önceki gece daha da morallendi. 30. haftanın açılış maçında lider Başakşehir’in evinde Göztepe’ye mağlup olması Galatasaray’ı şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Cimbom, yarın Konya’yı mağlup ettiği takdirde 30. haftayı lider kapatacak. Camiada şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlarken ve futbolcular da şampiyonluk havasına girerken teknik direktör Fatih Terim dünkü antrenman öncesi öğrencileriyle detaylı bir toplantı yaptı ve zafer kritiğinde bulundu. Terim kimsenin motivasyonun dağılmaması gerektiğinin altını çizerken birinci kural olarak “Maç maç ilerleyeceğiz bunu aklınızdan çıkarmayın” dedi ve sonrasında isteklerini sıraladı...



Üç madde halinde

Terim öncelikli olarak “Konya galibiyeti” dedi ve açılımını da “Ne derbiyi, ne de şimdiden şampiyonluk sevincini düşünmenizi istemiyorum. Herkes Konyaspor maçını ve Konyaspor’u düşünsün” diyerek yaptı. “Kendinize iyi bakacaksınız” uyarısında bulunan İmparator “Kimseden bir sakatlık ya da rahatsızlık haberi almak istemiyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakacaksınız” dedi. “Sakin olacaksınız” ikazında da bulunan Fatih Hoca “Kendi oyunumuzu oynadığımız takdirde zaten tüm maçları kazanacağımızı biliyorum. Bu sebeple sakin kalacağız. Rakiple diyaloga girmenizi istemiyorum. Kart görmeyeceksiniz. Kimse takımı yalnız bırakmayacak” ifadesini kullandı.

Feghouli güven veriyor

∂ Galatasaray’da ilk 11 hafta neredeyse yüzüne bakılmayan Sofiane Feghouli ikinci yarıda takımın yıldızı oldu. Teknik direktör Fatih Terim ile ilk yarının son bölümünden itibaren çok iyi anlaşmaya başlayan ve baba-oğul ilişkisi kuran Cezayirli futbolcu, sarı-kırmızılılara önemli katkı yaptı. Süper Ligde 7 gol, 5 asistle oynayan futbolcunun, satışı tamamen gündemden kalktı. Terim, Feghouli’yi EY Malatya maçından sonra özel olarak tebrik ederken, Konya karşılaşması öncesi de kendisine çok güvendiği söyledi.