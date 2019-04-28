Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak derbi mücadelesi, saat 18.00'de başlayacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı eşleşmedeki ilk iki müsabakada takımlar birer kez kazandı. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan maçların ilkini sarı-lacivertli takım 72-51 kazanırken, Galatasaray ikinci müsabakadan 59-48'lik skorla galip ayrıldı. Serinin dördüncü maçı yine Galatasaray'ın ev sahipliğinde 1 Mayıs Çarşamba günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.