Süper Lig’in 30. haftasında dün Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Alanyaspor’da, Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural’ın içinde bulunduğu VIP minibüs, Alanya yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Josef Sural’ın, maçında ardından soyunma odası koridorlarındaki yürüyüşü ve Kadir Has Stadyumundan maç sonrası ayrılış görüntüleri kameralara yansıdı.
Josef Sural stattan böyle ayrıldı
29.04.2019 - 17:33 | Son Güncelleme: 29.04.2019 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri deplasmanı sonrası takım otobüsü yerine 7 arkadaşıyla VIP bir araçla Alanya’ya hareket eden ve yolda geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Josef Sural’ın stattan ayrılış görüntüleri kameralara yansıdı.
Etiketler : Kayseri,Josef Sural,
620978 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/620978.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
30
18
8
4
45
18
27
62
2
Galatasaray
29
17
8
4
62
29
33
59
3
Beşiktaş
30
17
8
5
66
39
27
59
4
Trabzonspor
30
15
8
7
53
39
14
53
5
Alanyaspor
30
12
6
12
32
35
-3
42
6
Antalyaspor
30
12
6
12
34
47
-13
42
7
Çaykur Rizespor
30
9
12
9
41
41
0
39
8
Malatyaspor
29
10
8
11
39
39
0
38
9
Kasımpaşa
29
11
5
13
47
51
-4
38
10
Konyaspor
29
8
13
8
33
33
0
37
11
Kayserispor
30
9
10
11
29
41
-12
37
12
Sivasspor
30
9
9
12
41
45
-4
36
13
Ankaragücü
30
10
6
14
31
46
-15
36
14
Fenerbahçe
30
7
13
10
35
41
-6
34
15
Göztepe
30
9
3
18
28
37
-9
30
16
Bursaspor
30
5
15
10
25
34
-9
30
17
Erzurum BB
30
6
11
13
31
39
-8
29
18
Akhisar Bld.Spor
30
6
7
17
30
48
-18
25
30. Hafta Maçları
26.4.2019
Medipol Başakşehir Fk 0 - 2 Göztepe
27.4.2019
Çaykur Rizespor 0 - 0 Sivasspor
27.4.2019
Antalyaspor 1 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
27.4.2019
Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor
28.4.2019
Kayserispor - Alanyaspor
28.4.2019
Bursaspor 0 - 0 Akhisarspor
28.4.2019
Beşiktaş 4 - 1 Mke Ankaragücü
29.4.2019
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
29.4.2019
Atiker Konyaspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
30
20
4
6
43
23
20
64
2
Denizlispor
31
18
9
4
53
30
23
63
3
Hatayspor
31
16
10
5
49
21
28
58
4
Osmanlıspor
31
17
4
10
42
24
18
55
5
Gazişehir Gaziantep
31
15
8
8
52
27
25
53
6
Adana Demirspor
31
15
7
9
46
34
12
52
7
Altınordu
31
14
9
8
44
29
15
51
8
Ümraniye
31
14
9
8
38
29
9
51
9
Boluspor
31
13
7
11
37
32
5
46
10
Altay
31
10
11
10
45
36
9
41
11
Balıkesirspor
31
11
7
13
35
38
-3
40
12
İstanbulspor
31
8
13
10
39
40
-1
37
13
Adanaspor
31
8
10
13
36
43
-7
34
14
Eskişehirspor
30
8
8
14
38
57
-19
32
15
Giresunspor
31
6
12
13
28
39
-11
30
16
Afjet Afyonspor
30
6
7
17
34
50
-16
25
17
Elazığspor
31
6
6
19
35
56
-21
24
18
Karabükspor
30
0
3
27
9
95
-86
0