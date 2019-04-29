Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 30. haftasında dün Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Alanyaspor’da, Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural’ın içinde bulunduğu VIP minibüs, Alanya yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Josef Sural’ın, maçında ardından soyunma odası koridorlarındaki yürüyüşü ve Kadir Has Stadyumundan maç sonrası ayrılış görüntüleri kameralara yansıdı.