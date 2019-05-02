Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’yi ekonomik krizden çıkarmak için bizzat Başkan Ali Koç tarafından 4 Nisan’da başlatılan Fener OL kampanyasında bağışçı sayısı 450 bini aştı. Toplanan rakam ise 15 milyon avroyu geçti. Yönetim, 10 bin lira ve üzerindeki bağışları ise henüz bu kaleme eklemedi. UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşması gereği 31 Mayıs tarihine kadar 65 milyon avro toplamak zorunda olan sarı-lacivertliler için zaman daralsa da yetkililer çabaların hedefi bulacağına inanıyor. Kampanya ateşini canlı tutmak isteyen sarı-lacivertlilerin, belirlediği yeni etkinlik tarihi ise 12 Mayıs. Bu tarih de tesadüfen seçilmiş değil. İlk kıvılcım için Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan silahlı saldırının yıldönümü olan 4 Nisan’ı seçen sarı-lacivertliler, ateşi körüklemek için de 3 Temmuz şike kumpası sonrası Galatasaray’la Kadıköy’de oynanan Süper Kupa final maçının tarihinde karar kıldı.

> 12 Mayıs’ta şov var

Bir yandan kampanyaya odun taşıyan Fenerbahçe Yönetimi, bir yandan da sarı-lacivertli camiaya sıkılan kurşunları, atılan taşları, kurulan kumpasları unutturmama mücadelesi veriyor. Semboller ve sloganlar üzerinde yükselmesi planlanan Fener Ol’da 12 Mayıs’ı 13 Mayıs’a bağlayan gece şov dünyasının yıldızları FB TV’de sahne alacak. İftar ile sahur arasında yapılacak programda Fenerbahçelilikleriyle bilinen Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk ve Acun Ilıcalı ünlüler Fener Ol için bağış yapacak, bağış toplayacak. Başkan Ali Koç’un da katılması planlanan programda rekor miktarda bağış bekleyen sarı-lacivertliler, aynı zamanda bir reyting rekorunun da beraberinde geleceğini düşünüyor. Özellikle 3 Temmuz sonrası ilklere imza atan camia, bir tarih yazmaya hazırlanıyor. > M. Emin Uluç