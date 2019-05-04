Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Kazım Karabekir Stadyumu, düşme hattını ilgilendiren zorlu bir maça ev sahipliği yapacak. 29 puanla ligin 17’nci sırasında yer alan BB Erzurumspor ile 30 puanla 16’ncı sıradaki Bursaspor, saat 16.00’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşılaşacak. Düşme hattında yeralan takımlarını zorlu maçta desteklemek için dün Bursa’dan yola çıkan taraftarları taşıyan otobüs Erzurum’a 20 kilometre kala karayolunda arızalandı. Otobüslerinin tamirinin uzun süreceğini gören yeşil-beyazlı taraftarlar çareyi yanlarından geçen traktör sürücüsünden yardım istemekte buldu. Sürücü, Bursaspor taraftararını traktör römorkuna alarak Kazım Karabekir Stadyumu’na taşıdı.
Bursaspor taraftarları maça traktörle gitti
04.05.2019 - 14:40 | Son Güncelleme: 04.05.2019 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Takımlarını Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında desteklemek için yola çıkan Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs arızalandı. Taraftarlar, maça traktör römorkunda geldi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Bursaspor,maç,traktör,
622204 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/622204.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
2
Galatasaray
30
17
9
4
62
29
33
60
3
Beşiktaş
30
17
8
5
66
39
27
59
4
Trabzonspor
30
15
8
7
53
39
14
53
5
Alanyaspor
30
12
6
12
32
35
-3
42
6
Antalyaspor
30
12
6
12
34
47
-13
42
7
Malatyaspor
30
11
8
11
41
40
1
41
8
Çaykur Rizespor
30
9
12
9
41
41
0
39
9
Konyaspor
30
8
14
8
33
33
0
38
10
Kasımpaşa
30
11
5
14
48
53
-5
38
11
Sivasspor
31
9
10
12
41
45
-4
37
12
Kayserispor
30
9
10
11
29
41
-12
37
13
Ankaragücü
30
10
6
14
31
46
-15
36
14
Fenerbahçe
30
7
13
10
35
41
-6
34
15
Göztepe
30
9
3
18
28
37
-9
30
16
Bursaspor
30
5
15
10
25
34
-9
30
17
Erzurum BB
30
6
11
13
31
39
-8
29
18
Akhisar Bld.Spor
30
6
7
17
30
48
-18
25
31. Hafta Maçları
3.5.2019
Sivasspor 0 - 0 Medipol Başakşehir Fk
4.5.2019
Mke Ankaragücü - Çaykur Rizespor
4.5.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor
4.5.2019
Kasımpaşa - Fenerbahçe
5.5.2019
Trabzonspor - Kayserispor
5.5.2019
Akhisarspor - Yeni Malatyaspor
5.5.2019
Göztepe - Antalyaspor
5.5.2019
Galatasaray - Beşiktaş
6.5.2019
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
31
21
4
6
47
23
24
67
2
Denizlispor
31
18
9
4
53
30
23
63
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Osmanlıspor
31
17
4
10
42
24
18
55
5
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
6
Gazişehir Gaziantep
31
15
8
8
52
27
25
53
7
Adana Demirspor
31
15
7
9
46
34
12
52
8
Ümraniye
31
14
9
8
38
29
9
51
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
31
10
11
10
45
36
9
41
11
Balıkesirspor
31
11
7
13
35
38
-3
40
12
İstanbulspor
31
8
13
10
39
40
-1
37
13
Eskişehirspor
31
9
8
14
41
58
-17
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
15
Giresunspor
31
6
12
13
28
39
-11
30
16
Afjet Afyonspor
31
6
7
18
35
53
-18
25
17
Elazığspor
31
6
6
19
35
56
-21
24
18
Karabükspor
31
0
3
28
9
99
-90
0