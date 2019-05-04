Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Kazım Karabekir Stadyumu, düşme hattını ilgilendiren zorlu bir maça ev sahipliği yapacak. 29 puanla ligin 17’nci sırasında yer alan BB Erzurumspor ile 30 puanla 16’ncı sıradaki Bursaspor, saat 16.00’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşılaşacak. Düşme hattında yeralan takımlarını zorlu maçta desteklemek için dün Bursa’dan yola çıkan taraftarları taşıyan otobüs Erzurum’a 20 kilometre kala karayolunda arızalandı. Otobüslerinin tamirinin uzun süreceğini gören yeşil-beyazlı taraftarlar çareyi yanlarından geçen traktör sürücüsünden yardım istemekte buldu. Sürücü, Bursaspor taraftararını traktör römorkuna alarak Kazım Karabekir Stadyumu’na taşıdı.