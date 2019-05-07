Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 4-2 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar bu skorla 11 hafta aradan sonra galip geldi ve kendisine 41 puanla 8. sırada yer buldu. Ligde en son 27 Ocak’ta sahasında oynadığı maçta Antalyaspor’u 2-0’la geçen Konyaspor, bu tarihten sonra oynadığı 11 maçta 7 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Konya temsilcisi, bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.
Konyaspor, 11 haftalık galibiyet hasretine son verdi
07.05.2019 - 10:57 | Son Güncelleme: 07.05.2019 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u deplasmanda 4-2 mağlup ederek, Süper Lig'deki 11 haftalık galibiyet hasretini dindirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : konyaspor,galibiyet,hasret,
622708 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/622708.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
31
18
9
4
64
29
35
63
2
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
3
Beşiktaş
31
17
8
6
66
41
25
59
4
Trabzonspor
30
15
8
7
53
39
14
53
5
Malatyaspor
31
12
8
11
43
40
3
44
6
Alanyaspor
30
12
6
12
32
35
-3
42
7
Antalyaspor
31
12
6
13
35
51
-16
42
8
Çaykur Rizespor
31
9
13
9
43
43
0
40
9
Konyaspor
30
8
14
8
33
33
0
38
10
Kasımpaşa
31
11
5
15
49
56
-7
38
11
Sivasspor
31
9
10
12
41
45
-4
37
12
Fenerbahçe
31
8
13
10
38
42
-4
37
13
Kayserispor
30
9
10
11
29
41
-12
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Göztepe
31
10
3
18
32
38
-6
33
16
Erzurum BB
31
7
11
13
33
39
-6
32
17
Bursaspor
31
5
15
11
25
36
-11
30
18
Akhisar Bld.Spor
31
6
7
18
30
50
-20
25
32. Hafta Maçları
10.5.2019
Antalyaspor - Bursaspor
11.5.2019
Çaykur Rizespor - Galatasaray
11.5.2019
Fenerbahçe - Akhisarspor
11.5.2019
Göztepe - Sivasspor
12.5.2019
Kayserispor - Kasımpaşa
12.5.2019
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
12.5.2019
Medipol Başakşehir Fk - Mke Ankaragücü
12.5.2019
Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
13.5.2019
Beşiktaş - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
32
21
4
7
47
26
21
67
2
Denizlispor
32
19
9
4
56
30
26
66
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Gazişehir Gaziantep
32
16
8
8
54
28
26
56
5
Osmanlıspor
32
17
5
10
42
24
18
56
6
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
7
Adana Demirspor
32
15
7
10
46
35
11
52
8
Ümraniye
32
14
10
8
41
32
9
52
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
32
11
11
10
47
37
10
44
11
İstanbulspor
32
9
13
10
40
40
0
40
12
Balıkesirspor
32
11
7
14
36
40
-4
40
13
Eskişehirspor
32
9
8
15
42
60
-18
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
15
Giresunspor
32
7
12
13
29
39
-10
33
16
Afjet Afyonspor
32
6
8
18
35
53
-18
26
17
Elazığspor
32
6
7
19
38
59
-21
25
18
Karabükspor
32
0
3
29
9
100
-91
0