Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Uluç

Kameni’nin üzerini çizen, Volkan’la yolları ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, Harun Tekin’i yetersiz kalması, Berke Özer’in tecrübesiz olması sebebiyle bir numara operasyonu için düğmeye bastı. Hedefteki isim ise, adı daha önce de gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Hollandalı Jasper Cillessen. 2016-17 devre arasında Ajax’tan Barcelona’ya transfer olan Cillessen’in hayali, Katalan devinin bir nu-marası olmaktı. Ama Hollanda Millî Takımı’nın file bekçisi Barça’da Alman Ter Stegen’in gölgesini aşamadı. Daha önceki teklifleri geri çeviren 30 yaşındaki eldiven sonunda sürekli forma giyeceği bir takıma gitme kararı alınca Fenerbahçe de bu fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçti.

Vedat-Nazım tamam

Kaleci problemini çözmekte kararlı olan Fenerbahçe, Jasper Cillessen için dört bir koldan girişimlere başladı. Sarı-lacivertliler, Hollandalı eldiveninin hem menajeriyle hem de kulübü Barcelona’yla temasa geçerken, Dirk Kuyt kozunu da devreye soktu. Yönetim, Barça’ya 2021 yaşına kadar sözleşmesi olan oyuncu için kiralama teklifi yaparken Kuyt da vatandaşını yakın markaja aldı. Başkan Ali Koç da bu transferin bitirilmesini istiyor. F.Bahçe yerli pazarındaki çalışmalarını da büyük bir titizlikle sürdürüyor. Rize’nin gol makinası Vedat Muriç’le prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, Antalyaspor’daki performansıyla dikkat çeken Nazım Sangare’yle de el sıkıştı. Her iki oyuncunun da yeni sezonda Kadıköy’de boy göstermesi bekleniyor.

Tolga pes etmiyor

Fenerbahçe’nin sakatlığına rağmen transfer ettiği Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli camiaya borcunu ödemeden takımdan ayrılmak istemiyor. Takımla çalışmalara başlayan tecrübeli oyuncu idmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor. Ersun Yanal’ın Tolga’yı sezon başı kampında deneyeceği öğrenildi.

Güle güle Frey!

Sezonun hayal kırıklıklarından Michael Frey’in kasığında kısmi yırtık tespit edildi. İsviçreli golcünün kalan maçlarda forma giymesinin mümkün olmadığı belirtildi. Kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki golcü, sezon sonunda gönderileceği için bir daha sarı-lacivertli formayı giyemeyecek.