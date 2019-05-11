Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

35 yaşındaki Hollandalı dünyaca ünlü golcü Robin van Persie, pazar günü oynayacağı son maçla birlikte profesyonel futbol kariyerine son noktayı koyacak.

Feyenoord'un De Kuip'te ADO Den Haag maçı ile birlikte kariyerini bitireceği resmen açıklandı. Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Robin hazır ve pazar günü sahada olacak. Bu maçta çok eğlenmesini istiyorum. Bu Robin'in son maçı olacak. O maç için yeteri kadar enerjisi var." ifadelerini kullandı.

Robin van Persie'nin son hafta oynanacak Fortuna Sittard maçında sahada olmayacağı ve beklenenden 1 hafta önce futbola nokta koyacağı da kesinleşmiş oldu.

Profesyonel kariyerine Feyenoord'da başlayan, Arsenal ve Manchester City formalarıyla başarılı sezonlar geçiren, Fenerbahçe'de ise sakatlıklardan kurtulamayan Robin van Persie, 2018'de tekrar Feyenoord'a dönmüştü.

Bu sezon 16 gol atan Robin van Persie, Fenerbahçe'de oynadığı 87 maçta ise 36 kez fileleri havalandırdı.