Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Küme düşme endişesini henüz geçen hafta üzerinden atmış Fenerbahçe, Kadıköy'den 3 puan alamaması halinde küme düşmeyi garantileyecek Akhisar'ı konuk etti. Sadece 4 gün sonra Türkiye Kupası'nda final mücadelesi verecek Akigolar için ölüm kalım maçı olan mücadele, sarı-lacivertliler için ise prestij meselesiydi. Fenerbahçe, son 4 resmî maçında yenildiği, geçen sezon kendisini hem ligden hem de kupadan eden Akhisar'ın ipini çekmek istiyordu. Mücadeleye iki takım da hızlı başladı ama endişeler ve hedefler oyun planlarının önüne geçince uzun süre orta sahaya sıkışan bir kör dövüşü izledik. Ancak 28'de Isla'nın ortasında Fatih'in sektirdiği topu Soldado ağlara yollayınca oyuna hareket geldi: 1-0. Akhisar daha ne olduğunu anlamadan rüzgarı arkasına alan Fenerbahçe , 30'da farkı açtı. Isla'nın sağ çaprazdan pasında topun gelişine bir vuruş yapan Dirar tribünleri coşturdu: 2-0. Akhisar'ın havlu atmasına engel olan ise kaleci Fatih oldu. 42'de Güray'ın ceza sahasında elle oynamasından kaynaklanan penaltıda Soldado, tecrübeli eldiveni aşamadı.

Fatih de kurtaramadı

Bu sezon kalesine kullanılan 6 penaltıdan 4'ünü kurtaran Fatih'in ayakta tuttuğu Akhisar, 45+3'te Barbosa'nın şık golüyle skoru 2-1 taşıdı ve soyunma odasına umutlu gitti. Ancak takımlar sahaya döndüğünde ipleri eline alan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin, Akhisar'a nefes aldırmaya niyeti yoktu. 51'de Valbuena'nın vuruşunda meşin yuvarlak direği yalayarak auta giderken, tribünlerin gol hevesi kursağında kaldı. 64'te sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali yerde kalırken, Abdülkadir Bitigen sarı-lacivertlilerin penaltı beklentisini cevapsız bıraktı. 68'de kaleci Fatih'e takılan Valbuena'nın 71'deki şutuna da Zeki Yavru duvar oldu. 86'da Soldado penaltı noktasından net bir vuruş imkanı buldu ama topu auta şutladı. Kalan dakikalarda tansiyon arttı ancak başka gol pozisyonu gelişmedi. Fenerbahçe bu sezon ikinci kez üst üste kazanma sevinci yaparken, geçen sezon canını fazlasıyla yakan Akhisar'ı da kümeye yolladı.

Elif Elmas cezalı

Dün F.Bahçe'nin iyilerinden olan Elif Elmas sarı kart görünce cezalı duruma düştü. Oyundan çıkarken tribünlerden alkış alan futbolcu sarı-lacivertli takımın gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Golüm mutlu etti

Dün bu sezon ligdeki ilk golünü atan Nabil Dirar, "Geçen yıl ligi ve kupayı Akhisarspor'a yenilerek kaybettik. Bu sefer kazanmayı çok istiyorduk ve başardık. Çok fazla gol atmıyorum ama bu akşam attığım gol mutluluk verdi. Daha önemlisi kazanmaktı'' dedi.

Sistem kokuşmuş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasındaki hakem kararlarına yönelik olarak, "Ben her zaman bu sistemin temizlenmesi gerektiğini üstüne basa basa söylüyordum. Sistemin kokuşmuş olduğunu, teknolojiye rağmen ne kadar kurgulanmış olduğunu görüyorsunuz" derken, "Türk futbolu bu zihniyetten arınmalı. Tablo ortada. Bu sistem böyle devam etmemeli. Bu sistem temizlenmeli. Tepki bir şey değiştirmiyor ama Türk futbolu ayağa kalkmalı. Türk futbolu kendini temizlemeli. Adil rekabetin olabileceğini göstermeliyiz" sözlerini kullandı.

Bir takım isteniyor!

Koç, "Hata olur ama hata var, hata var. Hatadan öte bir durumdan bahsediyoruz. TFF, adil rekabeti sağlayacak en önemli kurumdur. Futbolun ne kadar gerginlik oluşturduğunu, ayrıştırıcı konumda olduğunu, nefret tohumlarının ekildiğini üzülerek görüyoruz. Sanırım Rize'de yaşananlar sözün bittiği yer. Türk futbolu temizlenmeli, hazır seçim varken. Adaleti sağlayacak birileri gelmeli" dedi. Yönetici Semih Özsoy da, "Bugün Başakşehir'e oluyor, Beşiktaş'a oluyor, yıllarca bize de oldu. Demek sürekli bir takımın şampiyon olması isteniyor" sözlerini kullandı.

Kapkara gece

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Akhisar karşılaşmasından ziyade G.Saray'ın Rize maçındaki hakem kararlarına göndermeler yaptı. "Bu sene kâbus gibi bir sezon oynadık ama bu süreci bitirdik. Artık önümüze bakacağız ve önümüzdeki sezonun planlarını yapacağız. 2-1'den sonra biraz daha kontrollü, çok fazla rakibi forse edecek bir oyun oynamadık, önemli olan sonuç almaktı" diyen Yanal, "Emre Akbaba'ya geçmiş olsun diyorum, futbol için hoş olmayan bir kaza" sözlerini kullanırken, Galatasaray maçı için de, "Futbol için kapkara bir gece, Türk futboluna geçmiş olsun" diye konuştu.

Nihayet kazandı

Geçen sezon ligde oynanan iki maç ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibine yenilen Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında da Manisa'da 3-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertliler, Akhisarspor'u 4 maç sonra mağlup etti ve bu sonuç Akigolar için çok acı oldu.

Ayew'in üstü çizildi

F.Bahçe'de Andre Ayew, 88. dakikada Mathieu Valbuena'nın yerine oyuna girdi. Sarı-lacivertli taraftarlar hem değişiklik kararını hem de Ayew'i ıslıklarla protesto etti. Ganalı oyuncu top ayağına her geldiğinde de taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Topal sakatlandı

Karşılaşmanın 9. dakikasında sol ayağından sakatlanan Mehmet Topal, sağlık görevlileriyle birlikte kenara geldi. Tedavi gören futbolcu oyuna devam edemeyeceğini anlayınca teknik heyetten değişiklik istedi. Topal'ın yerine Victor Moses oyuna dahil oldu.

Hasan Ali özür diledi

Hasan Ali Kaldırım maçın ardından, "Taraftarımızdan bütün sezon için özür diliyorum. 2 hafta daha oynayıp gelecek sezona hazırlanacağız. Umarım bir daha böyle bir sezon yaşamayız. Gelecek sene daha iyi çalışıp daha iyi bir Fenerbahçe izletmek istiyoruz" dedi.